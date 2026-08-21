Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

La emergencia ocasionada por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto ha obligado a que Pereira suspenda temporalmente todas las actividades deportivas programadas en la ciudad. Según El Diario, tanto los entrenamientos como las competencias del calendario oficial han quedado interrumpidas. Esta medida se debe a la gravedad de las afectaciones sufridas por muchas familias, quienes han encontrado en los escenarios deportivos un refugio provisional, ya que perdieron sus viviendas durante el sismo.

Sigue a PULZO en Discover

Entre los espacios actualmente utilizados como alojamientos temporales se encuentran el coliseo menor, el coliseo mayor, el estadio Alberto Mora Mora, las piscinas olímpicas, el parque El Vergel y el parque El Oso. Estos lugares no solo han servido como refugio, sino que también han prestado servicios básicos como salud, alimentación, recreación y apoyo psicosocial, lo que ha permitido aliviar, al menos en parte, la difícil situación de los damnificados.

La Secretaría de Deporte y Recreación de Pereira, junto con la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger) y las secretarías de Infraestructura y Planeación, además del Ministerio del Deporte, se encuentran trabajando en la evaluación de los daños sufridos en las infraestructuras deportivas. Expertos en estructuras están revisando el estado de estos recintos para determinar la magnitud real de las afectaciones y definir cómo será el proceso de recuperación.

Según datos entregados por la alcaldía de Pereira, los escenarios más afectados han sido el coliseo primero de febrero, que acoge a la Liga Risaraldense de Gimnasia y a la Liga Risaraldense de Fútbol de Salón, así como el escenario Sara López de Tiro con Arco y el coliseo de Cuba, donde se desarrollan varias disciplinas. La administración municipal ha destacado que el inventario de infraestructura física está asegurado, por lo que la fase diagnóstica en curso es indispensable para reunir los requisitos y protocolos necesarios para presentar reclamaciones y, en su momento, avanzar en modernizaciones o reconstrucciones.

Mientras continúe la emergencia, la suspensión de eventos como los Juegos Campesinos –que ya habían iniciado su fase intramural– se mantendrá. La alcaldía resalta que la reapertura de los escenarios dependerá de la superación progresiva de la crisis y que son conscientes del impacto social y económico que representa esta pausa para las familias y disciplinas como tenis de mesa, gimnasia, fútbol de salón, voleibol, bádminton, fútbol, tiro con arco, atletismo, baloncesto y otras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles escenarios deportivos de Pereira están cerrados por la emergencia?

De acuerdo con la información de la alcaldía de Pereira, están cerrados el coliseo menor, el coliseo mayor, el estadio Alberto Mora Mora, las piscinas olímpicas, el parque El Vergel, el parque El Oso, el coliseo primero de febrero, el escenario Sara López de Tiro con Arco y el coliseo de Cuba. Estos espacios sirven actualmente como refugios temporales para familias afectadas por el terremoto y están en proceso de evaluación de daños.

¿Cuándo se reanudarán las actividades deportivas en Pereira tras el terremoto?

No hay una fecha definida para la reanudación de actividades deportivas en Pereira. Las autoridades, citadas por El Diario y la alcaldía del municipio, explican que esto dependerá de la evolución de la emergencia, el proceso de evaluación de daños y la habilitación progresiva de los escenarios cuando sea seguro y acorde con los protocolos establecidos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.