Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La emergencia ocasionada por el terremoto del lunes 10 de agosto ha trastocado profundamente la dinámica deportiva en Pereira, una de las ciudades que ha experimentado mayores daños tras ese evento sísmico, de acuerdo con información de la Alcaldía de Pereira y la Secretaría de Deporte y Recreación de la ciudad. La prioridad, tanto para autoridades como para la ciudadanía, ha dejado de lado la competencia y el entrenamiento, pues los principales escenarios deportivos se han convertido en refugio para aquellas familias y personas que, tras perder sus viviendas, necesitan un lugar seguro y digno para permanecer temporalmente.

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Lugares emblemáticos como el Coliseo Menor, Coliseo Mayor, estadio Alberto Mora Mora, las Piscinas Olímpicas, el Parque El Vergel y el Parque El Oso han abierto sus puertas, no solo para el alojamiento de los afectados, sino también para la prestación de servicios esenciales como salud, alimentación, recreación y apoyo psicosocial. Estos escenarios han sido cruciales para que centenares de familias encuentren algo de alivio en medio de la dificultad, sumando apoyo institucional ante la catástrofe.

En paralelo, una labor fundamental se está adelantando: la evaluación de daños estructurales. Según ha explicado la Alcaldía, junto a la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger), las Secretarías de Infraestructura y Planeación, y el Ministerio del Deporte, expertos evalúan cuidadosamente el estado de las edificaciones deportivas. Esta revisión técnica permitirá conocer con precisión el nivel de afectación y establecer acciones de reparación y reconstrucción, permitiendo cumplir con los requisitos y protocolos necesarios para eventuales reclamaciones de seguros y posterior mejoramiento de la infraestructura afectada.

Los escenarios donde se han detectado daños más evidentes son el Coliseo Primero de Febrero, la sede de la Liga Risaraldense de Gimnasia y de la Liga Risaraldense de Fútbol de Salón, el escenario Sara López de Tiro con Arco y el Coliseo de Cuba, donde se practican diversas disciplinas. Los Juegos Campesinos y otros eventos deportivos, algunos de ellos ya en fase de intramural, han sido suspendidos, junto con entrenamientos en deportes como tenis de mesa, atletismo, baloncesto, fútbol, voleibol, bádminton y tiro con arco, entre otros. Desde la Alcaldía, aseguran que solo cuando la emergencia lo permita y tras las debidas revisiones, se valorará la reapertura gradual de los espacios deportivos, reconociendo que la crisis afecta a muchas familias que dependen de estos escenarios para el desarrollo de sus actividades.

¿Cuáles escenarios deportivos en Pereira han sido más afectados por el terremoto?

Los escenarios más afectados son el Coliseo Primero de Febrero, donde funciona la Liga Risaraldense de Gimnasia y la de Fútbol de Salón, el escenario Sara López de Tiro con Arco y el Coliseo de Cuba, todos ellos presentan daños en su infraestructura según la Alcaldía de Pereira.

¿Qué actividades deportivas se suspendieron en Pereira debido al terremoto?

Los Juegos Campesinos, que ya estaban en fase intramural, y los entrenamientos y competencias de disciplinas como tenis de mesa, gimnasia, fútbol de salón, voleibol, bádminton, fútbol, tiro con arco, atletismo y baloncesto han sido suspendidos por la emergencia, de acuerdo con lo informado por la Alcaldía de Pereira.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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