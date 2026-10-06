Por: Noticiero 90 minutos

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La clásica de ciclismo ‘el Valle renace’ surge como una propuesta para reactivar el comercio, el turismo y la economía del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, una región seriamente afectada por un terremoto. De acuerdo con la información presentada por Asocaña y la Liga de Ciclismo del Valle, este evento tendrá lugar el 14 y 15 de noviembre en el norte del Valle y se desarrollará en un circuito de máximo 3 kilómetros. La iniciativa no solo convoca a los aficionados del ciclismo, sino que también contará con la presencia de figuras de talla internacional como Sergio Higuita y el ciclista español Alberto Contador, quienes actuarán como invitados especiales.

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En la presentación del evento, Alberto Contador subrayó que "la carrera irá acompañada de una feria de emprendedores locales con el objetivo de reactivar el turismo y el comercio de Roldanillo". Esto implica que la clásica tiene un enfoque cultural y económico, buscando aportar al desarrollo de la zona más allá del deporte propiamente dicho. La presencia de la feria refuerza la estrategia de unir el deporte, el emprendimiento y el turismo como motores para la recuperación de la región.

Jarlinson Pantano, presidente de la Liga Vallecaucana de Ciclismo, informó que se realizarán dos días de competencias bajo el formato ‘Criterium’, una modalidad de carrera de ciclismo en circuito corto que, según Pantano, es poco común en Colombia. La clásica ‘el Valle renace’ abarcará desde las categorías teteros (infantiles) hasta máster, dando cabida a participantes de todas las edades y niveles.

Juan Pablo Velásquez, gerente de recreación y deporte de Roldanillo, destacó la importancia de la cooperación entre turismo, deporte y emprendimiento para posicionar a la localidad y apoyar su crecimiento económico. El sentido social del evento se enfatiza aún más con la decisión de destinar el dinero recaudado por las inscripciones a la compra de materiales de construcción para las personas damnificadas por el sismo. De acuerdo con palabras de Pantano, la elección de Roldanillo como sede responde a la afectación significativa que vivió el municipio tras el terremoto, razón por la cual el enfoque se centra también en ayudar a este territorio y sus alrededores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se realizará la clásica ‘el Valle renace’ en Roldanillo y cuál es su objetivo principal?

La clásica ‘el Valle renace’ se llevará a cabo el 14 y 15 de noviembre en un circuito de hasta 3 kilómetros en el norte del Valle del Cauca, específicamente en Roldanillo, municipio que fue gravemente afectado por un reciente terremoto. Su objetivo principal es fomentar la reactivación del turismo y el comercio local, además de destinar los fondos recaudados para apoyar a la comunidad con materiales de construcción para los damnificados.

¿Qué es el formato ‘Criterium’ en ciclismo y por qué es relevante para la clásica ‘el Valle renace’?

El formato ‘Criterium’ consiste en carreras de ciclismo que se realizan en circuitos cortos, generalmente urbanos, donde los corredores dan múltiples vueltas. Según Jarlinson Pantano, este tipo de competencia es poco usual en Colombia, lo que da a la clásica ‘el Valle renace’ un carácter novedoso y atractivo tanto para ciclistas como para el público, contribuyendo además a la visibilidad y dinamización del evento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.