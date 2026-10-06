Por: Noticiero 90 minutos

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El Instituto para Niños Ciegos y Sordos puso en marcha este 6 de octubre un proceso clave para recuperar sus instalaciones, seriamente afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Según información de 90 Minutos, la restauración será liderada por la Fundación Solidaridad por Colombia, bajo la dirección del arquitecto Ricardo Henao y su equipo técnico, quienes asumirán la restauración civil del instituto.

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La intervención cubrirá dos áreas principales dentro de la institución: la reconstrucción de la estructura del Centro de Rehabilitación y Educación (CRE) y la reparación de daños menores detectados en la Clínica Visual y Auditiva. Ambos espacios son esenciales para garantizar la continuidad de los servicios de educación y atención especializada, función que el Instituto ha desempeñado hacia niños, niñas y jóvenes con discapacidad visual y auditiva, así como sus familias, de acuerdo con los datos entregados por los responsables del proceso.

Como parte inicial de la restauración, el equipo de especialistas realizará un reconocimiento detallado de las afectaciones producidas por el sismo. Este diagnóstico resulta determinante para evaluar la magnitud de los daños presentes en cada una de las edificaciones y, a partir de esa información, definir el cronograma y alcance de la primera etapa de la obra. Así lo informó la Fundación Solidaridad por Colombia en conjunto con otras organizaciones aliadas.

Durante esta etapa, el Instituto cuenta con el respaldo de la Fundación Vida Raquel Gilinski, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas y la propia Fundación Solidaridad por Colombia, que aportarán recursos económicos, garantizarán la supervisión y la financiación directa a las firmas encargadas de las obras. De esta manera, buscan asegurar transparencia y efectividad en cada fase del plan de restauración.

El arquitecto Ricardo Henao dirigirá la intervención y proporcionará informes detallados sobre los tiempos y características de las obras. Así, los avances se podrán seguir de manera transparente por parte de la comunidad y las instituciones involucradas.

Pedro Pablo Perea, director general del Instituto para Niños Ciegos y Sordos, agradeció el apoyo recibido por parte de las fundaciones, valorando el impacto positivo que representa para mantener y fortalecer la atención a la niñez en condición de discapacidad y sus familias. De acuerdo con la información suministrada, la recuperación de estas instalaciones permitirá dar continuidad a la importante labor social que desarrolla la entidad en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será la restauración del Instituto para Niños Ciegos y Sordos tras el terremoto?

El proceso de restauración contempla un diagnóstico inicial sobre los daños causados por el terremoto, seguido del establecimiento de un cronograma específico para abordar la reconstrucción del Centro de Rehabilitación y Educación (CRE) y la atención de daños menores en la Clínica Visual y Auditiva. Todo el desarrollo estará a cargo del arquitecto Ricardo Henao y su equipo, bajo la supervisión y financiamiento de varias fundaciones aliadas, según datos de 90 Minutos.

¿Qué entidades apoyan la reconstrucción del Instituto para Niños Ciegos y Sordos?

La restauración del Instituto cuenta con el respaldo de la Fundación Solidaridad por Colombia, la Fundación Vida Raquel Gilinski y la Fundación Colombia Luz y Sonrisas. Estas organizaciones aportan recursos económicos, supervisan el proceso y garantizan el pago directo a las empresas encargadas de la obra, tal como lo confirmó el director del Instituto y las fuentes consultadas.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.