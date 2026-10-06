Por: Noticiero 90 minutos

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Santander de Quilichao fue el escenario donde la cultura, las tradiciones y el sentido de comunidad cobraron vida durante la décima edición del Festival Mestizaje. Este espacio, que cada año congrega manifestaciones culturales propias del norte del Cauca, se transformó en un punto de reencuentro para las diferentes raíces que habitan este territorio. Durante el festival, la música, la gastronomía, las artesanías y las costumbres locales hicieron vibrar el municipio, recordando la riqueza y diversidad que caracteriza a sus habitantes, según información recogida por Noticiero 90 Minutos.

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Uno de los momentos más significativos llegó con la presentación de la agrupación Caña Dulce de La Paila, proveniente del Valle, quien ha participado activamente en varias ediciones del festival y regresó para celebrar junto a la población. El director del grupo compartió: "Para mí es un placer, un honor estar en esta décima edición del festival, ya que año tras año hemos participado", resaltando el vínculo continuo con el evento. La música, en este contexto, se presenta como un vehículo clave para la preservación de las costumbres, especialmente a través de instrumentos elaborados con guadua, un material tradicional de la región que aporta no solo sonoridad sino también sentido de pertenencia. "Estos instrumentos están hechos en guadua, que es la materia prima que está en nuestro entorno. También se hacen ya guaduas, fusiones, madera, para darle un toque como más bonito, más hermoso, pero que no pierdan la tradición", explicaron durante el festival.

La décima edición cobró un sentido aún más profundo tras el reciente terremoto que afectó diferentes municipios de la región. Ana María Juana, directora de la fundación Colombia, comentó que "es un momento muy especial haber logrado hacer el festival en medio de, ustedes saben, el terremoto que tuvimos, las afectaciones. Es un momento de encontrarnos, de recargarnos de energía, de mover la economía también, de fortalecer los tejidos sociales de la región y la confianza". Así, el festival no solo exaltó la cultura local, sino que también impulsó la reactivación económica y la reconstrucción de la confianza y los lazos sociales.

La oportunidad permitió visibilizar sabores, productos y expresiones artísticas autóctonas, mostrando un rostro diferente del Cauca y abriendo espacios a quienes se dedican a mantener vivas las tradiciones. Herzogando su diversidad, Santander de Quilichao cuenta con una población compuesta aproximadamente por un 30 % de afrodescendientes, otro 30 % de indígenas y el resto mestiza. El Festival Mestizaje se consolida así como un encuentro fundamental para las identidades que coexisten y que, una década después, siguen encontrando en la cultura el medio para reconocerse y permanecer unidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la guadua y por qué es importante en la cultura del norte del Cauca?

La guadua es un tipo de bambú que abunda en el entorno del norte del Cauca. Según lo mencionado en el festival, este material es especialmente valorado porque con él se elaboran instrumentos musicales que conservan la tradición de la región. Su uso es un símbolo de conexión con la naturaleza local y refuerza la identidad cultural del territorio.

¿Cómo contribuye el Festival Mestizaje a la economía y tejido social de Santander de Quilichao?

De acuerdo con información de la directora de la fundación Colombia, el Festival Mestizaje impulsa tanto la economía local como los lazos al interior de la comunidad al permitir el reencuentro y la participación tras eventos difíciles como el terremoto. La celebración mueve los emprendimientos, fomenta la confianza y fortalece la cohesión social entre los diversos grupos que habitan el municipio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.