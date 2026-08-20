Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) estrena liderazgo con la llegada del abogado Germán Calderón España como director, luego de la salida de César Palomino Cortés, exmagistrado del Consejo de Estado. Así lo confirmó el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien fue el encargado de tomarle juramento a Calderón España este 20 de agosto. El anuncio oficial de su designación fue realizado desde el pasado 9 de julio por el presidente Abelardo de la Espriella, según información de El Espectador.

Sigue a PULZO en Discover

Calderón España, originario de Garzón, Huila, cuenta con una carrera profesional rigurosa tanto en el litigio constitucional como en la administración pública. Es hermano del comunicador Fernando Calderón España. Su formación jurídica inició en la Universidad Católica de Colombia, donde se graduó como abogado. Posteriormente, profundizó sus estudios con especializaciones en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional, además de obtener una maestría en Derechos Humanos.

En cuanto a su experiencia, Calderón España ha ocupado diversos cargos clave en la función pública. Fue procurador delegado para la Vigilancia Administrativa y Judicial, así como asesor en reconocidos organismos estatales. Entre ellos están la Contraloría, la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Defensoría del Pueblo y diferentes dependencias del Distrito Capital de Bogotá. Esta trayectoria lo dota de un amplio conocimiento sobre la defensa del Estado colombiano en los procesos judiciales, tanto en el ámbito interno como ante tribunales internacionales.

Un hecho que destaca dentro de su hoja de vida se dio a finales de 2023, cuando actuaba como apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. En esa ocasión, participó en una conciliación con la empresa Thomas Greg and Sons relacionada con la licitación para la producción de pasaportes. Calderón España decidió renunciar y terminar su contrato ante la posibilidad de un desacuerdo en la conciliación que, según él, podía traducirse en pérdidas económicas para el Estado colombiano. Su decisión refleja su postura crítica y su preocupación por la defensa de los recursos públicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Germán Calderón España y cuál es su experiencia en el sector público?

Germán Calderón España es un abogado egresado de la Universidad Católica de Colombia, con especializaciones en Derecho Público Económico y Derecho Constitucional, además de una maestría en Derechos Humanos. Ha desempeñado funciones como procurador delegado y asesor de entidades estatales como la Contraloría, la Cancillería, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Defensoría del Pueblo, consolidando una experiencia amplia y diversa en la administración pública y la defensa jurídica del Estado.

¿Cuál fue el papel de Germán Calderón España en la conciliación por el contrato de pasaportes?

A finales de 2023, Germán Calderón España actuó como apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores en la conciliación con la empresa Thomas Greg and Sons por la licitación de pasaportes. Decidió renunciar y solicitar la terminación de su contrato al considerar que un desacuerdo en la conciliación podría significar un perjuicio económico para el Estado, demostrando así su criterio y enfoque en la protección de los intereses públicos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.