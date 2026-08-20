Por: El Espectador

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El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella continúa con la reestructuración de su gabinete y alta burocracia, luego de que se aprobara la declaratoria de emergencia económica tras el terremoto del 10 de agosto. Este jueves, el mandatario firmó 11 nuevos decretos con los cuales designó a funcionarios clave en organismos del Ejecutivo, decisión que se conoce en un contexto de urgencia institucional, donde se requieren medidas ágiles y nuevas directrices para enfrentar la crisis.

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Entre los principales nombres anunciados resalta la llegada de Myriam Carolina Martínez a la Dirección de Restitución de Tierras, cargo en el que reemplaza a Giovani Yule. En el ámbito ambiental, se destaca el nombramiento de Andrés Herkrath Sanclemente como director del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), quien es ingeniero ambiental de la Universidad de los Andes y cuenta con maestría en recursos hídricos de la Universidad de Stuttgart, según la información publicada por El Espectador. Estas designaciones buscan fortalecer áreas estratégicas para la reconstrucción y gestión del territorio afectado.

En el sector de defensa, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas permanece como director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), donde ya ejercía funciones desde septiembre de 2022. Además, Pedro Villaquirán asumirá la gerencia de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, cargos que cobran relevancia en el contexto actual de emergencia y atención estatal.

Asimismo, Isadora Fernández Posada fue nombrada directora general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), y Germán Calderón España ocupará la dirección principal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, respaldado por una trayectoria en órganos de control y consultoría en entidades públicas, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

El Departamento Administrativo de la Función Pública será dirigido por Leonardo Huerta, ex candidato vicepresidencial y aliado político de De la Espriella, quien tendrá la responsabilidad de liderar la revisión interna de estructuras y funcionarios en las entidades públicas, una de las promesas centrales del presidente.

En diplomacia, Daniella Restrepo Duarte fue asignada al viceministerio de Asuntos Multilaterales, en coordinación con el canciller Omar Bula. Además, Eduardo José Arrieta tomará el cargo de secretario general en el Ministerio del Trabajo y Carolina Escruceria Clavijo asumirá funciones equivalentes en Prosperidad Social.

Finalmente, Julián Buitrago Arango dirigirá el Departamento Nacional de Planeación, institución responsable del diseño del Plan Nacional de Desarrollo, herramienta clave en el periodo de reconstrucción tras la emergencia. Se espera que en los próximos días el gobierno anuncie más designaciones, así como decretos para la gestión efectiva de la crisis, de acuerdo con la información de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios nombrados por Abelardo de la Espriella?

Entre quienes asumen nuevas responsabilidades dentro del gabinete se encuentran Myriam Carolina Martínez en Restitución de Tierras, Andrés Herkrath Sanclemente en el Ideam, Isadora Fernández Posada en Uspec, Germán Calderón España en Defensa Jurídica del Estado, Leonardo Huerta en la Función Pública, Daniella Restrepo Duarte en el viceministerio de Asuntos Multilaterales, Eduardo José Arrieta en el Ministerio del Trabajo, Carolina Escruceria Clavijo en Prosperidad Social y Julián Buitrago Arango en Planeación Nacional, de acuerdo con lo reportado por El Espectador.

¿Cuál es el impacto de estos nombramientos en la crisis tras el terremoto de agosto?

Los recientes cambios en altos cargos del Ejecutivo buscan robustecer sectores estratégicos como restitución de tierras, planeación, defensa, justicia y diplomacia, para garantizar respuestas coordinadas a la emergencia económica derivada del terremoto del 10 de agosto. Según El Espectador, con estos movimientos, la administración de De la Espriella espera agilizar la toma de decisiones y la gestión de recursos en este periodo de contingencia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.