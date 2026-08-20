Por: El Espectador

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Esta semana se llevó a cabo un reconocimiento a nivel global para los fotógrafos que se dedican a captar el cielo nocturno en toda su majestuosidad: los ganadores del concurso “Capturar la Oscuridad” fueron anunciados, destacando la profunda conexión entre el ser humano, la naturaleza y la noche. El concurso, organizado por DarkSky, recibió una cifra sin precedentes de 2.288 imágenes, enviadas desde más de 30 países, lo que refleja una participación mundial y un interés creciente en reflejar los fenómenos celestes y la vida nocturna. De acuerdo con los organizadores, este amplio mosaico fotográfico ofrece una visión diversa de la noche, poniendo de manifiesto desde paisajes dominados por la Vía Láctea, la actividad de animales nocturnos y escenas únicas de auroras boreales, hasta situaciones en las que el avance de la contaminación lumínica transforma el entorno natural.

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Entre las imágenes premiadas se encuentran panoramas tomados en lugares tan emblemáticos como el Parque Nacional de Banff en Canadá o la cordillera de Flinders en Australia Meridional, donde la claridad del cielo hace posible observar múltiples fenómenos celestes en una sola noche. También fueron reconocidas fotografías que consiguen mostrar la presencia de satélites artificiales, como los Starlink, que evidencian el acelerado cambio en la percepción del cielo a causa de la tecnología. Otros trabajos ilustran ambientes en los que la oscuridad resulta esencial para la vida de especies como las luciérnagas, y composiciones que mezclan la tradición, el folclore y la ciencia —como aquellas inspiradas en las leyendas indígenas sobre la aurora boreal—, construyendo relatos visuales que apelan tanto a la belleza como a la reflexión sobre la conservación.

El certamen fue creado, entre otros propósitos, para sensibilizar sobre el fenómeno creciente de la contaminación lumínica, un problema global que, según DarkSky, está aumentando anualmente cerca de un 10 %. Esto implica riesgos y desafíos considerables: la alteración del entorno nocturno afecta negativamente a la fauna silvestre, la salud humana y el sentido de comunidad. Además, dificulta que más personas puedan contemplar un cielo realmente oscuro y disfrutar del espectáculo estelar sin interferencias, un privilegio cada vez más escaso, según enfatizan los organizadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los efectos de la contaminación lumínica en la salud humana y la fauna silvestre?

De acuerdo con DarkSky, los efectos de la contaminación lumínica no se limitan solamente a dificultar la visualización del cielo estrellado, sino que también tienen un impacto considerable en la salud humana y en las especies que dependen de la oscuridad para sobrevivir. La alteración del ciclo natural de la noche puede modificar comportamientos animales, interferir en procesos biológicos esenciales y afectar el bienestar comunitario de las personas, resaltando la importancia de proteger los cielos oscuros.

¿En qué consiste el concurso “Capturar la Oscuridad” y cuál es su propósito principal?

El concurso “Capturar la Oscuridad” es un certamen mundial de fotografía nocturna que busca celebrar la belleza e importancia de la noche, así como crear conciencia sobre la amenaza de la contaminación lumínica. De acuerdo con la información de DarkSky, su propósito principal es visibilizar la necesidad urgente de proteger los cielos nocturnos y resaltar cómo su degradación afecta tanto a las personas como a la naturaleza.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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