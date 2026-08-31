El sistema de salud colombiano cerró 2025 con un fuerte deterioro financiero de las EPS. Según un informe de la Contraloría General de la República, las deudas de estas entidades con hospitales, clínicas y proveedores llegaron a $58 billones, un aumento de 26,5 % frente al año anterior, equivalente a más de $12 billones adicionales.

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El organismo de control encontró que solo cuatro de las 28 EPS que operan actualmente cumplen con todos los requisitos financieros establecidos por la ley. De las 26 entidades que entregaron información para el análisis, 17 registraron pérdidas durante 2025.

Uno de los principales factores detrás del deterioro es que los costos de atención de los afiliados superaron los recursos recibidos mediante la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En promedio, las EPS destinaron a la atención de sus usuarios recursos equivalentes a 110 % de los ingresos disponibles para cubrir estos servicios, lo que evidencia una presión creciente sobre sus finanzas.

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La situación es todavía más compleja entre las EPS intervenidas por el Estado. Durante el primer trimestre de 2026, estas entidades gastaron $117,8 por cada $100 que recibieron, mientras que las no intervenidas gastaron $100,8 por cada $100. La Contraloría advirtió que ninguna de las EPS intervenidas ha conseguido recuperar su patrimonio ni acercarse a los niveles financieros mínimos exigidos.

Nueva EPS aparece como uno de los casos más críticos. La entidad, intervenida desde abril de 2024 y con cerca de 11,6 millones de afiliados, aumentó su deuda con la red de servicios de $22 billones a casi $26 billones en un año.

Además, registra $17 billones en anticipos que todavía no han sido justificados contablemente. Sus estados financieros no están aprobados desde diciembre de 2023 y tampoco ha cerrado los correspondientes a 2024 y 2025.

El informe se conoció dentro del balance de vigilancia fiscal de la Contraloría durante los últimos cuatro años. En ese periodo, el organismo reportó la recuperación de $22,7 billones y 6.261 hallazgos fiscales por $28,2 billones. Además, abrió 5.315 procesos de responsabilidad fiscal por $21,72 billones y emitió 1.090 fallos con responsabilidad fiscal por $3,37 billones.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.