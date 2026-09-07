Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El pollo en salsa cremosa de mostaza y champiñones es una alternativa sencilla y sabrosa para quienes desean innovar en su cocina, tanto en almuerzos como en cenas. La mezcla entre la suavidad de la crema de leche, el sabor intenso de los champiñones y el toque ácido de la mostaza transforma los ingredientes más cotidianos en un plato especial, fácil de preparar y que destaca en cualquier mesa. De acuerdo con la información presentada por Noticiero 90 Minutos, este plato resulta ideal para compartir en familia, ya que su preparación rinde para tres o cuatro porciones.

Sigue a PULZO en Discover

La elaboración inicia con la pechuga de pollo, que debe cortarse en filetes o trozos medianos y sazonarse con sal, pimienta y, opcionalmente, paprika. El pollo se dora en una sartén, lo que aporta una textura crujiente exterior, mientras en el interior mantiene su suavidad. Posteriormente, en la misma sartén se agregan la mantequilla, la cebolla y el ajo finamente picados, ingredientes que potencian el fondo de sabor; se les suman los champiñones laminados, los cuales deben cocinarse hasta que suelten sus jugos y se doren ligeramente.

La siguiente etapa consiste en desglasar la sartén con caldo de pollo o agua, aprovechando los sabores residuales. En este punto se incorpora la mostaza, proporcionando el característico aroma y acidez. La mezcla se enriquece al integrar la crema de leche, lo que da lugar a una salsa espesa y cremosa. Finalmente, se reincorpora el pollo, permitiendo que se impregne bien de la salsa durante la cocción final, y se recomienda servir el plato caliente, decorado con perejil para aportar frescura y color.

Como acompañamiento, se proponen papas doradas al horno con romero y mantequilla. Para su preparación, se lavan y cortan las papas en trozos similares, se mezclan con mantequilla derretida, aceite, romero, ajo, sal y pimienta, y se hornean entre 30 y 40 minutos hasta alcanzar un dorado perfecto. El resultado es un contraste de texturas y sabores, donde la cremosidad del pollo se equilibra con la firmeza y aroma de las papas, ofreciendo una comida casera y completa, tal como sugiere la información publicada por Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se prepara el pollo en salsa cremosa de mostaza y champiñones paso a paso?

El pollo en salsa cremosa de mostaza y champiñones se prepara dorando primero el pollo sazonado, luego sofriendo cebolla, ajo y champiñones, y desglasando la sartén con caldo. Después se integra la mostaza y la crema de leche, se cocina hasta que la salsa espese y finalmente se añade el pollo para que termine de cocinarse en la salsa antes de servir.

¿Qué ingredientes se necesitan para hacer papas doradas al horno con romero y mantequilla?

Los ingredientes recomendados son papas pequeñas o criollas, mantequilla derretida, aceite de oliva o vegetal, romero seco o fresco, ajo (opcional), sal y pimienta. Deben mezclarse y hornearse hasta que estén doradas por fuera y suaves por dentro, acompañando así perfectamente el pollo en salsa cremosa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z