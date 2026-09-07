Por: Social Geek

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FabCon Europe 2026 se presenta como una de las citas más relevantes para los profesionales del sector tecnológico, reuniendo a más de 100 expertos y ofreciendo más de 130 sesiones en torno a temas cruciales, tales como inteligencia artificial (IA), análisis de datos en tiempo real, SQL, seguridad y Microsoft Fabric, la plataforma de análisis de datos unificada en la nube creada por Microsoft. De acuerdo con la información oficial proporcionada por el blog de Microsoft Fabric, este evento tendrá lugar del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), y contará con la participación de profesionales de datos, desarrolladores, arquitectos, responsables de tecnología y miembros de la comunidad de Microsoft Fabric y SQL.

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El evento aborda la tendencia creciente de integrar inteligencia artificial en el ámbito empresarial y cómo esto está redefiniendo la gestión y utilización de los datos empresariales. Si bien los modelos de IA avanzan en capacidad, su impacto depende en gran medida de la calidad, estructuración y conectividad de la información dentro de las organizaciones. Uno de los focos centrales de FabCon Europe 2026 será precisamente ese: fortalecer el contexto y el gobierno de los datos para que los agentes de IA sean no solo generadores de respuestas, sino también apoyos clave en la ejecución de procesos y la toma de decisiones reales. Fabric IQ, la nueva capa de Microsoft, busca proporcionar ese contexto y conocimiento estratégico para los agentes de IA empresariales.

El evento no solo se concentrará en compartimientos innovadores, sino que también abordará desafíos históricos, como la modernización de infraestructuras de datos heredadas. Destacan sesiones dedicadas a la migración de almacenes de datos antiguos a Microsoft Fabric, lacustres de datos, arquitecturas multicloud y herramientas para optimizar bases de datos con inteligencia artificial. Además, la seguridad está en el centro de la conferencia, con sesiones sobre la protección de datos, cumplimiento y gobierno mediante herramientas específicas como Purview y la gestión segura de OneLake.

La adopción de tecnologías como Real-Time Intelligence, que permite el análisis y reacción en tiempo real a eventos operativos, será ilustrada mediante ejemplos concretos, como la monitorización de movimientos de barcos o la conversión de flujos de eventos en cargas de trabajo listas para IA. Para sectores como logística y servicios financieros, estas herramientas implican la posibilidad de actuar sobre los datos mientras se generan, más allá del clásico análisis posterior.

Finalmente, la presencia de compañías como Sonata Software muestra que FabCon Europe es un ecosistema abierto, donde la colaboración entre equipos de Microsoft, desarrolladores, empresas y usuarios permite cruzar experiencias reales y mejores prácticas. Así, el evento no solo muestra soluciones tecnológicas, sino que aporta una mirada integral sobre cómo la IA puede integrarse con éxito en los procesos empresariales.

¿Qué aportará FabCon Europe 2026 a las empresas interesadas en inteligencia artificial y datos?

FabCon Europe 2026 ofrecerá más de 130 sesiones que cubren desde el ciclo de vida del dato hasta la inteligencia artificial y la seguridad, permitiendo a las empresas conocer casos de uso, nuevas soluciones como Fabric IQ y avances en gobernanza y analítica en tiempo real, todo respaldado por la plataforma Microsoft Fabric.

¿Cómo ayuda Microsoft Fabric a conectar y gobernar la información empresarial para IA?

Microsoft Fabric se presenta como la infraestructura que facilita la integración de distintas fuentes de datos, su gobierno y el contexto necesario para que los agentes de inteligencia artificial funcionen alineados a los objetivos empresariales. Además, introduce herramientas como Fabric IQ para enriquecer el conocimiento y mejorar la toma de decisiones automatizada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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