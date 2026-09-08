Por: El Espectador

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Ensuciar el espacio público en Bogotá representa un costo elevado, tanto económico como social, y en este contexto las cámaras de seguridad han adquirido un papel fundamental. De acuerdo con el artículo publicado por El Espectador, comportamientos que afectan la convivencia, como arrojar basura, abandonar muebles o realizar actividades indebidas en las calles, pueden acarrear multas que se acercan al millón de pesos. Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dichas infracciones están tipificadas como multa general tipo 4, que para el año 2026 equivale a $933.816.

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Estos mecanismos sancionatorios no dependen únicamente de la presencia de una patrulla que pille en flagrancia a la persona responsable. El Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) cuenta con tecnología que permite revisar y analizar grabaciones captadas por la red de cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad. Dichas herramientas respaldan la labor de los operadores para verificar casos que involucren, entre otros, el manejo inadecuado de residuos sólidos y otras formas de deterioro del espacio común.

El artículo de El Espectador resalta un caso reciente: en marzo, las cámaras del C4 captaron a dos ciudadanos intentando dejar una base de cama en vía pública durante la noche, en el barrio San Blas, San Cristóbal. Tras identificar la situación, operadores alertaron a la Policía y a gestores de la Secretaría de Seguridad, quienes localizaron a uno de los implicados y le impusieron un comparendo por $933.816. Vale aclarar que la cámara no ejecuta la sanción automáticamente, sino que su función es servir de apoyo como prueba visual para que las autoridades actúen conforme a lo estipulado por la ley.

Entre las conductas que pueden derivar en una multa tipo 4 están el lavado de carros o cualquier bien en el espacio público (artículo 100, numeral 5), arrojar basura, llantas, colchones o residuos de construcción en calles o zonas abiertas (artículo 111, numeral 8), así como realizar necesidades fisiológicas en la vía pública. Para quienes hagan uso de vehículos inadecuados para transportar escombros, la multa corresponde al tipo 3, con un valor de $466.908.

La administración distrital recomienda utilizar los canales oficiales y puntos autorizados para la disposición de muebles, colchones, escombros y residuos voluminosos, además de respetar los horarios asignados a la recolección de basuras domiciliarias. Lavar vehículos, por su parte, debe hacerse únicamente en establecimientos autorizados.

El mensaje de fondo es claro: las cámaras, más allá de su función tradicional de vigilancia ante delitos, también contribuyen al cuidado del entorno común, y las acciones irresponsables en el espacio público pueden costar, literalmente, cerca de un millón de pesos a los infractores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las conductas sancionadas con multas tipo 4 en Bogotá?

Las conductas sancionadas con multas tipo 4 en Bogotá, de acuerdo con el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, incluyen lavar carros u otros bienes en el espacio público, botar basura, llantas, muebles y escombros en áreas comunes o públicas, así como realizar necesidades fisiológicas en la vía pública. Todas estas acciones pueden resultar en una multa de $933.816 para 2026.

¿Cómo funcionan las cámaras del C4 para sancionar a quienes infringen el espacio público en Bogotá?

Las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) no imponen automáticamente multas, pero sí permiten identificar y registrar conductas que afectan el espacio público. Las grabaciones son revisadas por operadores que pueden alertar a la Policía y gestores de la Secretaría de Seguridad, quienes actúan sobre la base de estas evidencias y proceden, si corresponde, a imponer los comparendos respectivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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