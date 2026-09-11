Por: Portal Bogotá

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El sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026, Bogotá vivirá una de las citas culturales más importantes del año: la edición número 29 del Festival Jazz al Parque. Este encuentro, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), reunirá a reconocidas figuras internacionales y exponentes nacionales, así como nuevas voces locales del jazz, en el emblemático parque El Country.

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El Festival Jazz al Parque es reconocido como un escenario para la improvisación, la fusión y el virtuosismo, donde la riqueza de las músicas latinoamericanas dialoga con el lenguaje universal del jazz. Durante décadas, de acuerdo con Idartes, músicos en América Latina han integrado a sus creaciones elementos propios: ritmos locales, instrumentos autóctonos y formas de interpretación que enriquecen la tradición jazzística. Esta integración no se limita a una simple fusión, sino que lleva el sello de identidad e historia de los territorios, como lo destaca María Claudia Parias, directora de Idartes: "La programación busca poner en conversación las músicas andinas, las expresiones del Caribe y el Pacífico colombiano y la tradición musical brasileña junto con propuestas de Chile, Paraguay, México, Cuba y otros territorios latinoamericanos".

Entre los artistas internacionales más esperados se encuentra Arturo O’Farrill, pianista mexicano radicado en Nueva York, quien con su Afro Latin Jazz Orchestra conectará las raíces afrocubanas con el jazz contemporáneo. Desde Cuba llegará Cimafunk, grupo liderado por Erik Alejandro Iglesias Rodríguez, que explora la conexión entre ritmos afrocubanos y géneros como el funk y el soul. México estará representado por Iraida Noriega, cantante de amplia trayectoria, mientras que Brasil aportará la propuesta de Uli Costa - AfroSambaJazz y Uruguay estará presente con BALTA, nombre artístico de Facundo Balta, quien combina raíces afrouruguayas y sonidos urbanos. Completan el cartel internacional Tlapalería Don Chuy, agrupación mexicana conocida por su ‘afro-mexi-fiesta’.

La representación colombiana estará integrada por tres propuestas diversas: Territorio Gauta, nacido en Barranquilla, explora la fusión entre la música caribeña y la improvisación jazzística; Madera Jazz, desde Medellín, encarna el espíritu de las nuevas generaciones del género; y Ricardo Gallo Cuarteto, que celebra dos décadas de trayectoria y renueva su legado musical con el lanzamiento de ‘Danzando sobre el polvo’.

El evento contará con transmisión en vivo a través de Canal Capital y el apoyo logístico de rutas TransMiZonales de TransMilenio, parte del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (SITP), asegurando el acceso fluido al parque El Country, epicentro del festival.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué artistas internacionales y nacionales se presentarán en el Festival Jazz al Parque 2026?

El cartel incluye figuras de talla internacional como Arturo O’Farrill, Cimafunk, Iraida Noriega, Uli Costa - AfroSambaJazz, BALTA y Tlapalería Don Chuy. Por Colombia estarán Territorio Gauta, Madera Jazz y Ricardo Gallo Cuarteto, reuniendo propuestas que destacan la diversidad del jazz latinoamericano y nacional.

¿Dónde y cómo se puede asistir al Festival Jazz al Parque 2026 en Bogotá?

El festival se realizará el 12 y 13 de septiembre de 2026 en el parque El Country, localizado en la avenida calle 127 #11D-90 en Usaquén, Bogotá. Los asistentes pueden llegar fácilmente en rutas TransMiZonales de TransMilenio y disfrutar el evento, que también será transmitido por Canal Capital para quienes prefieran seguirlo desde casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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