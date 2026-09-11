Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La construcción de comunidades más seguras en Bogotá involucra un esfuerzo especial por fortalecer en la infancia la capacidad de reconocerse, expresar opiniones propias y tomar decisiones fundamentales para sus vidas. En este contexto, el V Encuentro del Día Internacional de las Niñas “Entretejiendo vínculos de cuidado”, programado para 2026, cuenta con un robusto respaldo institucional, integrándose a la conmemoración de los 10 años del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa, según información de la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), el Programa PASOS opera bajo un enfoque de derechos humanos, género, diferencial y restaurativo, desarrollando acciones preventivas y de atención especializada. Sus estrategias están orientadas al fortalecimiento de capacidades individuales, familiares y comunitarias, con el objetivo de crear relaciones respetuosas y prevenir violencias sexuales, todo desde una perspectiva de inclusión y protección.

En el marco del Día Internacional de las Niñas, se realizan espacios pedagógicos que buscan que las niñas sean reconocidas como protagonistas activas de sus proyectos de vida y constructoras de sociedades más equitativas. En un ejemplo de participación, se relata el caso de Camila*, de ocho años, quien visitó la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para experimentar el rol de subsecretaria de Acceso a la Justicia. Durante este encuentro, Lina María Toro, titular del cargo, dialogó con Camila sobre el acceso a la justicia, la importancia del servicio público y la necesidad de tomar decisiones que beneficien a todas las personas. Toro expresó que su mayor satisfacción consiste en contribuir a garantizar el acceso a los derechos de las personas y mejorar sus vidas a través de sus decisiones.

La jornada permitió a Camila expresar sus propios sueños, entre ellos el deseo de ser médica y contribuir a la felicidad de más niños y niñas. Este tipo de actividades refuerzan la noción de que las infancias deben crecer reconociendo sus capacidades y visualizando distintos futuros posibles. Así, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia promueve la formación de vínculos afectivos saludables y fomenta la dignidad, el cuidado y la autonomía.

Como parte de estas acciones, durante una semana de sensibilización, unos 7.000 estudiantes de 30 instituciones educativas de Bogotá participarán en espacios pedagógicos enfocados en derechos, cuidado, autonomía y relaciones saludables, adaptados a cada etapa de desarrollo. El evento central será el 1 de octubre de 2026 en el Auditorio de la Universidad Autónoma, con experiencias educativas y artísticas para cerca de 600 niñas y adolescentes.

De este modo, la conmemoración constituye una oportunidad para que niñas y adolescentes reconozcan su voz y su derecho fundamental a entornos protectores y respetuosos.

¿Qué programas existen en Bogotá para la prevención de la violencia sexual en niñas y adolescentes?

En Bogotá destaca el Programa PASOS, liderado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), el cual desarrolla acciones de prevención y atención especializada con enfoque en derechos humanos, género y restauración. Sus estrategias fortalecen capacidades familiares y comunitarias, y fomentan la creación de entornos respetuosos y libres de violencia sexual.

¿En qué consiste el Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá?

El Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa en Bogotá tiene como objetivo crear respuestas integrales frente a situaciones que involucran a adolescentes en procesos judiciales, priorizando la restauración del daño y la reinserción en la comunidad. El enfoque está en la restauración de los vínculos, el acompañamiento y el desarrollo de herramientas para la convivencia pacífica, como se evidenció en la organización de eventos pedagógicos y participativos para niñas y adolescentes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z