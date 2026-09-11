Por: El Espectador

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Septiembre llega a Bogotá con una agenda cultural vibrante, que promete opciones para todos los gustos y edades. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la ciudad será escenario de festivales, exposiciones, conciertos y ferias que durante varios días llenarán distintos puntos de la capital. Uno de los eventos más destacados es el Festival Cordillera, programado para el 12 y 13 de septiembre en el Parque Simón Bolívar. Este festival contará con la participación de artistas reconocidos como Ricky Martin, Andrés Calamaro, Cultura Profética y Caifanes, además de presentar por primera vez las Terrazas Cordillera, un espacio con vista privilegiada y acceso directo al sector VIP, en formatos para grupos de cuatro y seis personas. El precio de las entradas inicia cerca de 473.000 pesos colombianos, sin incluir el cargo por servicio.

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En contraste con este gran encuentro musical, el Macarenazo, en el barrio La Macarena el 13 de septiembre, ofrece entrada libre para quienes quieran disfrutar de presentaciones de flamenco, propuestas musicales de Sr Galeón y Revere DJ, además de espacios lúdicos para niños y servicios de salud organizados por entidades distritales, como el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Secretaría de Salud.

El arte también cobra vida con la muestra “Acá descansa mi cabecita rota”, inaugurada por el artista Tito del Moral el 11 de septiembre en el espacio Bel Art del Parque Central Bavaria, la cual explorará temas de vulnerabilidad y memoria, con la curaduría de Francisco Rodríguez Prada y Alejandro López-Conde.

La música sinfónica tendrá protagonismo el 12 de septiembre con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia bajo la dirección de Tatiana Pérez-Hernández en el Auditorio León de Greiff. Este concierto incluye la interpretación de “La Revolución Diamantina” de la compositora Gabriela Ortiz, junto a obras de Galina Ustvólskaya y Carolina Noguera, con la participación del colectivo Las Tesis.

El jazz se toma el Parque el Country el 12 y 13 de septiembre con el homenaje al Ricardo Gallo Cuarteto por sus 20 años de trayectoria, enmarcado en el festival Jazz al Parque 2026, mientras que los amantes de la música folclórica podrán acercarse el 11 de septiembre a la Rueda de gaitas y tambores en Mico Loco Casa Cultural.

Para quienes disfrutan del arte urbano, entre el 12 y el 19 de septiembre se podrá recorrer en bicicleta el Museo Abierto de Bogotá en Suba, con 16 intervenciones artísticas. Asimismo, el 12 de septiembre, el Teatro El Parque presentará la obra “El Principito” en homenaje a los 80 años de este clásico literario, combinando música, canto y danza. Finalmente, la Feria Eva, del 10 al 13 y 17 al 20 de septiembre en el Parque de la 93, reunirá más de 520 emprendimientos, propuestas gastronómicas y presentaciones de artistas locales, garantizando experiencias gratuitas y masterclasses.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los festivales culturales más importantes en Bogotá durante septiembre?

Durante septiembre se destacan en Bogotá eventos como el Festival Cordillera, que reúne reconocidos artistas internacionales y nacionales; el Macarenazo, que fomenta la participación comunitaria con música y actividades infantiles; y la Feria Eva, que impulsa el emprendimiento y la gastronomía local. Además, se suman propuestas como el circuito de arte urbano en Suba y presentaciones teatrales conmemorativas, como “El Principito”.

¿Cómo se puede participar en las actividades culturales gratuitas de septiembre en Bogotá?

Las actividades gratuitas incluyen acceso a eventos como el Macarenazo, el homenaje al Ricardo Gallo Cuarteto en Jazz al Parque, la Feria Eva y la Rueda de gaitas y tambores. Para algunas, como el concierto sinfónico o las exposiciones, el ingreso es libre hasta completar aforo, por lo que se recomienda llegar temprano o consultar los horarios y condiciones publicados en las páginas oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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