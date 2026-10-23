Por: El Espectador

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Entre el 23 y el 25 de octubre, Bogotá será epicentro de una variada agenda cultural que abarca música, gastronomía, poesía y espacios de reflexión, con eventos distribuidos en diferentes puntos de la ciudad para todos los gustos y edades, de acuerdo con la programación consultada en distintas fuentes oficiales.

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El Festival Reverso, que tendrá lugar el 23 y 24 de octubre en el Centro de la Felicidad de Chapinero y las bibliotecas públicas, propone acercar la poesía al público por medio de recitales, música y conversaciones. Este espacio, de entrada gratuita, contará con la presencia de poetas y escritores reconocidos como Victoria Sur, Giuseppe Caputo y Daniel Samper Pizano. Además, premiará a poetas en cuatro categorías, lo que evidencia su apuesta por destacar el talento literario local.

Para quienes buscan entretenimiento familiar, el 24 de octubre el Teatro Colón llevará a escena “La sinfonía de bichos raros”, musical creado por Puerto Candelaria que combina música en vivo y teatro. Según la descripción del propio teatro, la obra presenta personajes singulares y canciones llenas de humor. Las entradas están disponibles desde 31.876 pesos colombianos, con inicio de función a las 3:00 p. m.

La música urbana también tendrá un lugar significativo con la edición número 28 de Hip Hop al Parque, los días 24 y 25 de octubre en el Parque Simón Bolívar. Este evento gratuito recibirá a artistas nacionales e internacionales dedicados al rap, breaking (baile urbano) y otras manifestaciones de la cultura hip hop. Se espera la participación de músicos como Rah Digga & Rampage, Portavoz y Ali A.K.A. Mind. Además, habrá un espacio para emprendimientos y productos relacionados con esta cultura. La edad mínima para acceder es de 14 años.

El cantante Fonseca, oriundo de Bogotá, tiene programado un concierto especial el 24 de octubre en Vive Claro, después de que el evento fuera reubicado por el estado de la gramilla de El Campín. Los menores de edad a partir de 12 años sólo pueden acceder a ciertas localidades, siempre acompañados de un adulto, en espacios donde no se permite el consumo de alcohol.

La reflexión filosófica también estará presente el 23 de octubre en Braaap Café, con una charla titulada Desahogo Filosófico, organizada por “Charlas de Bar” y “El Escuchante”. El evento brinda un espacio de conversación y desahogo emocional, y ofrece cocteles en promoción para los asistentes, quienes deben reservar previamente su cupo.

Yuri Buenaventura se presentará junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia los días 23 y 24 de octubre en el Teatro Colsubsidio, con un show que, según los organizadores, mezcla los ritmos de la salsa con arreglos sinfónicos. Niños desde tres años pueden asistir, y la experiencia tendrá una duración de 90 minutos.

En el ámbito gastronómico, el festival Bogotá Gourmet se extenderá desde el 23 de octubre hasta el 22 de noviembre con menús especiales en 60 restaurantes. El evento está pensado tanto para atraer nuevos públicos como para fortalecer la escena culinaria.

El 24 de octubre, el Centro de la Felicidad de Chapinero acogerá la obra “De las ruinas hasta las ruanas”, en la que habitantes rurales de Usme narran su vida campesina y los desalojos sufridos, a través del teatro, la música y la venta de productos en un mercado campesino. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué eventos culturales gratuitos hay en Bogotá en octubre?

En los próximos días, Bogotá será escenario de diversos eventos gratuitos, como el Festival Reverso con actividades literarias y el Hip Hop al Parque, dedicado a la cultura urbana. Además, “De las ruinas hasta las ruanas” ofrecerá teatro campesino de acceso libre, lo que permite a los ciudadanos disfrutar del arte y la cultura sin costo de entrada.

¿Cuáles son los requisitos de edad para asistir a los conciertos de Fonseca y Hip Hop al Parque?

Para el concierto de Fonseca, solo aquellos desde los 12 años pueden ingresar a determinadas localidades, acompañados de un adulto y en espacios libres de alcohol. Por su parte, Hip Hop al Parque admite la entrada a mayores de 14 años, según las indicaciones dadas por los organizadores en la versión número 28 del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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