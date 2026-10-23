Por: El Espectador

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La operación comercial de la primera línea del metro de Bogotá, cuyo inicio está previsto para el 15 de marzo de 2028, marca un hito en la movilidad de la capital. La expectativa general es que, cuando el sistema entre en funcionamiento, todas las personas puedan acceder al nuevo sistema de transporte. Sin embargo, persiste una inquietud en la fase definitiva del proyecto, relacionada con el acceso universal y la inclusión de las personas con diferentes discapacidades, incluidas aquellas que no son claramente perceptibles. Aunque en teoría todos los sistemas de transporte deberían asegurar el acceso universal, la experiencia demuestra que en la práctica este ideal no siempre se cumple.

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De acuerdo con lo observado en Transmilenio (TM), el principal sistema de transporte masivo de Bogotá, el recorrido cotidiano de las personas con discapacidad está marcado por aciertos y deficiencias. Elementos como la señalización específica, módulos en braille, sillas preferenciales y accesos especiales existen y han implicado avances importantes. Sin embargo, esta infraestructura muchas veces resulta insuficiente ante la cantidad de usuarios y los desafíos diarios de un sistema congestionado. En este contexto, es necesario analizar cómo se movilizan las personas con discapacidad y qué obstáculos enfrentan durante sus trayectos, así como identificar cuáles son las acciones pendientes para que el metro, el mayor proyecto de infraestructura de la ciudad, realmente les ofrezca condiciones de movilidad dignas y sin barreras.

Según Metro 20, una iniciativa liderada por Bogotá Cómo Vamos, se están adelantando mesas de trabajo en las que participan ciudadanos y expertos. Estas mesas tienen como objetivo identificar vacíos técnicos, urbanísticos y sociales en torno al metro, y así consolidar recomendaciones respaldadas técnicamente para garantizar una hoja de ruta que contemple la inclusión. "El diálogo abarca desde infraestructura física hasta cultura ciudadana. Más que diagnósticos, buscamos la apropiación comunitaria", señaló Felipe, en declaraciones recogidas en este proceso. Esta metodología pretende recoger tanto los retos en materia de accesibilidad física como los relacionados con actitudes y comportamientos ciudadanos, asegurando que el beneficio del metro alcance realmente a toda la población, sin excepciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo garantiza el metro de Bogotá el acceso universal para personas con discapacidad?

El proyecto del metro de Bogotá contempla la inclusión de diversas herramientas de accesibilidad como parte de su diseño, pero la experiencia con Transmilenio revela que dichas soluciones deben ser suficientes en la práctica cotidiana, especialmente en situaciones de alta congestión. Las mesas de trabajo organizadas por Bogotá Cómo Vamos buscan anticipar vacíos técnicos y sociales para que el acceso universal sea una realidad desde el primer día de operación.

¿Qué retos enfrenta la población con discapacidad en el transporte público masivo de Bogotá?

Personas con discapacidad suelen encontrar infraestructura en principio adaptada, como señalización, módulos en braille y sillas preferenciales en sistemas como Transmilenio, según el análisis incluido en el texto. Sin embargo, estas soluciones terminan muchas veces desbordadas por la cantidad de usuarios y las dificultades cotidianas propias de un sistema sobrecargado, lo que evidencia la necesidad de hacer ajustes continuos y escuchar activamente a quienes enfrentan estos retos a diario.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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