Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El reciente sismo ocurrido en el país generó una serie de afectaciones en corredores viales, aeropuertos, sistemas masivos de transporte y zonas portuarias. Los primeros reportes precisan la ocurrencia de deslizamientos, caída de rocas y cierres preventivos en distintas rutas, aunque se informa que algunas carreteras ya han logrado recuperar su operación tras las inspecciones adelantadas. Según la información relevada, uno de los tramos con mayor impacto corresponde a la vía Cali-Loboguerrero, donde se ordenó el cierre total ante la presencia de un alud de material sobre la carretera. De acuerdo con los reportes, la carretera Manizales-Fresno, en el sector de Cerro Bravo, también permanece cerrada debido a un deslizamiento.

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En la ruta Cajamarca-Calarcá se visualizaron derrumbes; sin embargo, el tránsito fue habilitado parcialmente por un carril mientras se adelantan las labores de remoción del material. Por otro lado, la Ibagué-Cajamarca continúa con cierre total, incluyendo el túnel principal, como medida para atender cualquier emergencia potencial. Asimismo, en la ruta Alcalá-Cartago se evidenció un derrumbe y equipos de maquinaria fueron enviados para normalizar la situación.

El departamento del Tolima reportó varios puntos con material presente sobre la calzada en tramos concesionados, particularmente en corredores como Girardot-Ibagué-Cajamarca, Ibagué-Espinal y Armenia-Ibagué. La empresa APP GICA, responsable de la concesión, indicó que se desplazaron equipos a estos lugares para limpiar los accesos y restablecer la movilidad. El túnel de Gualanday no evidencia novedades relevantes, según la concesión encargada. Además, en corredores como Bogotá-Villavicencio y el túnel Sumapaz de Bogotá-Girardot se aplicaron cierres preventivos que fueron levantados posteriormente tras las inspecciones de infraestructura.

El sismo impactó igualmente el transporte aéreo, ya que la Aeronáutica Civil suspendió temporalmente operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali. Algunos terminales registraron afectaciones menores en cielos rasos, fisuras y vidrios rotos. El caso del aeropuerto de Pereira concentra atención especial por reportes de daños estructurales. Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar las aerolíneas y canales oficiales antes de dirigirse a estos aeropuertos.

En Medellín, el sistema Metro suspendió servicios en las líneas principales y metrocables para revisar las condiciones de seguridad, mientras que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reportó inspecciones en la red férrea y descartó daños graves iniciales. En la estación La Cumbre, Valle del Cauca, se identificó la caída de un muro, pero no hay información adicional sobre la continuidad de la operación. Las terminales portuarias de Cartagena, Tumaco, Urabá y el golfo de Morrosquillo continúan sin novedades de consideración.

Todas estas medidas se mantienen en constante evaluación y monitoreo por parte de las autoridades, quienes piden a los ciudadanos acatar los cierres establecidos y seguir los canales oficiales para conocer el desarrollo de la situación dada la variabilidad de los reportes en las próximas horas.

¿Qué corredores viales continúan cerrados tras el sismo en Colombia?

Según los reportes oficiales extraídos, las vías Cali-Loboguerrero, Manizales-Fresno y Ibagué-Cajamarca permanecen cerradas debido a deslizamientos y riesgos derivados del reciente sismo. En otras rutas como Cajamarca-Calarcá, el tránsito se mantiene habilitado solo por un carril, mientras que en Alcalá-Cartago se realizan labores de limpieza. Las autoridades realizan inspecciones constantes para determinar la reapertura segura de estos corredores.

¿Por qué se suspendieron las operaciones en ciertos aeropuertos después del sismo?

La Aeronáutica Civil ordenó la suspensión temporal de operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura y Cali para realizar inspecciones ante posibles daños estructurales ocasionados por el sismo. Los reportes detallan afectaciones menores como fisuras, cielos rasos caídos y vidrios rotos, y en Quibdó se presentó una novedad en la red contra incendios. La medida busca garantizar la seguridad antes de la reanudación de vuelos y operaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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