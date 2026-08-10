Por: CENET

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El Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (CEERA), gremio que agrupa a las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH), manifestó públicamente su solidaridad con las personas y comunidades afectadas por el sismo que se presentó este lunes en Colombia. A través de un comunicado, el gremio señaló que tiene toda la disposición de apoyar a las autoridades en las labores de atención y recuperación tras la emergencia, enfocando especialmente su ayuda en las regiones del Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó. Estas áreas, según el CEERA, enfrentan directamente las consecuencias del evento sísmico y requieren respaldo para responder a las necesidades creadas por la situación.

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De acuerdo con lo expresado por CEERA, la organización hace parte activa del sector energético y está lista para coordinar sus acciones con las entidades responsables de la gestión de la emergencia. Específicamente, mencionó su disposición para trabajar junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Gobierno Nacional y las autoridades departamentales y municipales. El objetivo es estructurar respuestas adecuadas y conjuntas para dar solución a los retos que dejó el movimiento telúrico en los territorios afectados.

El gremio recalcó que su apoyo puede materializarse mediante la red de empresas que lo integran, aprovechando las capacidades tanto logísticas como territoriales con que cuentan. Entre los aportes ofrecidos se incluyen la entrega de insumos, materiales, apoyo logístico para el transporte y cualquier otra ayuda que las autoridades soliciten, siempre en atención a las necesidades identificadas en cada región afectada. CEERA fue enfático en que toda colaboración se realizaría de manera coordinada con las autoridades que lideran la atención de la emergencia, reafirmando que su prioridad es apoyar a las comunidades y sumar esfuerzos con las entidades comprometidas con la respuesta al sismo.

El comunicado finalizó con un mensaje directo de solidaridad, acompañamiento y fortaleza para todas las personas, familias y zonas impactadas por el movimiento telúrico, reiterando la disposición del gremio para participar en las medidas de ayuda que sean requeridas mientras dure la fase de emergencia.

¿Qué acciones de apoyo ofreció CEERA tras el reciente sismo en Colombia?

CEERA, el Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua, ofreció respaldo coordinado con sus empresas asociadas, incluyendo la entrega de insumos, materiales, apoyo logístico en transporte y cualquier otra ayuda solicitada por las autoridades. Todas estas acciones estarán sujetas a la coordinación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y los gobiernos nacional, departamental y municipal.

¿En qué regiones se concentra el apoyo de CEERA tras el sismo en Colombia?

De acuerdo con el comunicado del gremio, el acompañamiento y apoyo ofrecido por CEERA estará enfocado principalmente en las comunidades del Eje Cafetero y de los departamentos de Valle del Cauca y Chocó, zonas que sufrieron consecuencias directas del movimiento telúrico y que requieren atención tras la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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