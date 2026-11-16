Los trabajadores en Colombia tienen una oportunidad para extender sus días de descanso al cierre de 2026 sin gastar sus vacaciones. Combinar festivos, fines de semana y 10 días hábiles solicitados a la empresa puede permitir hasta 21 días libres, distribuidos en dos periodos.

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Para quienes trabajan de lunes a viernes, una alternativa es tomar las vacaciones de manera continua. Pueden descansar del 18 de diciembre al 4 de enero y regresar el martes 5 de enero de 2027. Otra opción es salir desde el 17 de diciembre y volver el lunes 4 de enero, con 18 días calendario libres.

También es posible dividir los 10 días. El artículo 190 del Código Sustantivo del Trabajo establece que al menos seis días hábiles deben disfrutarse de forma continua y no pueden acumularse; los restantes pueden distribuirse por acuerdo entre empleado y empleador.

Una fórmula consiste en pedir cuatro días hábiles: 7, 9, 10 y 11 de diciembre. Al unirlos con el festivo del 8 y los fines de semana, se obtienen nueve días libres, entre el sábado 5 y el domingo 13. Luego se pueden tomar otros seis días hábiles, del 23 al 31 de diciembre, para completar 12 días seguidos hasta el 3 de enero de 2027.

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La segunda combinación plantea usar cuatro días entre el 17 y el 20 de noviembre. Con el festivo del lunes 16, permite descansar nueve días, del 14 al 22 de noviembre. El segundo bloque sería del 23 al 31 de diciembre y daría otros 12 días libres, señala el medio.

Cabe mencionar que la solicitud debe coordinarse con la empresa. El empleador debe informar la fecha de vacaciones con al menos 15 días de anticipación. Si el sábado hace parte de la jornada habitual, cuenta como día hábil y se descuenta del saldo.

Tomar vacaciones no elimina el derecho a la prima de servicios: la segunda cuota debe pagarse máximo el 20 de diciembre. Durante el descanso, el trabajador recibe su salario, sin auxilio de transporte.

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