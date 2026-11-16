Las familias que perdieron a un ser querido durante el terremoto del 10 de agosto de 2026 pueden acceder a una indemnización de $ 43.772.625. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) redujo de 12 a cinco los requisitos para reclamar este apoyo económico.

Sigue a PULZO en Discover

La emergencia dejó 336 personas fallecidas y, hasta el 10 de noviembre, la Adres había recibido solicitudes relacionadas con 148 víctimas. Por eso, familiares pueden consultar el procedimiento y verificar si cumplen las condiciones para recibir el reconocimiento.

Los cinco requisitos son: diligenciar el Formulario Único de Reclamación de Indemnizaciones (Furpen); adjuntar copia del documento de identidad del solicitante; presentar una declaración autenticada ante notaría que indique si existen otras personas con igual o mejor derecho; aportar una sentencia judicial que designe representante legal o curador cuando haya menores beneficiarios; y entregar una certificación bancaria.

La solicitud se presenta por internet, en el portal habilitado, sin acudir a oficinas físicas. Allí, el interesado debe completar el formulario, registrar los datos de la persona fallecida y de los beneficiarios, adjuntar los archivos y revisar la información antes de enviar la reclamación.

Lee También

La indemnización no se entrega automáticamente a cualquier familiar. La Adres debe establecer quién tiene derecho, en un orden que prioriza al cónyuge o compañero permanente y a los hijos; si ellos no están, siguen los padres y, en su ausencia, los hermanos.

La entidad también recordó que el trámite es gratuito, no requiere intermediarios ni abogados y debe adelantarse sin entregar dinero o documentos originales a terceros que prometan agilizarlo. Los beneficiarios pueden presentar su solicitud directamente ante la Adres.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.