Escrito por:  Redacción Nación
Oct 8, 2026 - 10:29 pm

La movilidad entre Bogotá y Villavicencio enfrenta afectaciones por una protesta de conductores de taxi que mantienen cerrado el paso vehicular en el sector de Llano Lindo. Los manifestantes reclaman cambios en las medidas que regulan el tránsito en la capital del Meta y piden una revisión de la organización de la movilidad dentro de la ciudad.

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El bloqueo se concentra en el kilómetro 85+400, donde el gremio de taxistas adelanta una manifestación para exigir respuestas de las autoridades locales. Entre sus principales inconformidades está el esquema de pico y placa vigente en Villavicencio, pues solicitan que la restricción para los vehículos particulares se aplique durante todo el día.

La protesta también responde a otros problemas relacionados con la movilidad urbana, aunque los cambios en el pico y placa figuran entre las peticiones centrales de los conductores. Por ahora, los manifestantes mantienen su posición a la espera de una respuesta de la administración municipal.

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Los voceros del gremio esperan la presencia de Luis Fernando Ramírez, secretario de Movilidad de Villavicencio, para dialogar sobre sus inconformidades y buscar alternativas frente a las medidas que rigen el tránsito en la ciudad.

Los conductores advirtieron que mantendrán cerrado el corredor mientras esperan la llegada del funcionario. Por esta razón, el paso permanece restringido en el sector de Llano Lindo, en el kilómetro 85+400, con afectaciones para quienes se desplazan entre la capital del país y la del Meta.

La duración de la protesta dependerá de los avances que se logren en el diálogo con las autoridades. Entretanto, quienes tengan previsto viajar por este corredor deben consultar los reportes oficiales de movilidad antes de emprender el recorrido.

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