La movilidad entre Bogotá y Villavicencio enfrenta afectaciones por una protesta de conductores de taxi que mantienen cerrado el paso vehicular en el sector de Llano Lindo. Los manifestantes reclaman cambios en las medidas que regulan el tránsito en la capital del Meta y piden una revisión de la organización de la movilidad dentro de la ciudad.

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El bloqueo se concentra en el kilómetro 85+400, donde el gremio de taxistas adelanta una manifestación para exigir respuestas de las autoridades locales. Entre sus principales inconformidades está el esquema de pico y placa vigente en Villavicencio, pues solicitan que la restricción para los vehículos particulares se aplique durante todo el día.

La protesta también responde a otros problemas relacionados con la movilidad urbana, aunque los cambios en el pico y placa figuran entre las peticiones centrales de los conductores. Por ahora, los manifestantes mantienen su posición a la espera de una respuesta de la administración municipal.

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🚨Cerrada la vía Bogotá-Villavicencio por el gremio de taxistas, quienes protestan a esta hora por varios problemas entre ellos el pico y placa . Exigen que la restricción para particulares sea todo el día . Los voceros del gremio esperan la presencia del secretario de @villavomovilida , Luis Fernando Ramírez, hasta tanto mantendrán bloqueada esta vía. El cierre total es en el K85+400 sector de Llano Lindo. Las manifestaciones por parte del gremio de taxistas de Villavicencio no solo exigen cambios en el pico y placa que rige actualmente en la ciudad, sino no la organización de la movilidad dentro de la ciudad. #NoticiaEnDesarrollo — Esperanza Vargas Q (@EsperanzaVargaQ) October 9, 2026

¿Qué piden los taxistas para levantar el bloqueo en la vía Bogotá-Villavicencio?

Los voceros del gremio esperan la presencia de Luis Fernando Ramírez, secretario de Movilidad de Villavicencio, para dialogar sobre sus inconformidades y buscar alternativas frente a las medidas que rigen el tránsito en la ciudad.

Los conductores advirtieron que mantendrán cerrado el corredor mientras esperan la llegada del funcionario. Por esta razón, el paso permanece restringido en el sector de Llano Lindo, en el kilómetro 85+400, con afectaciones para quienes se desplazan entre la capital del país y la del Meta.

La duración de la protesta dependerá de los avances que se logren en el diálogo con las autoridades. Entretanto, quienes tengan previsto viajar por este corredor deben consultar los reportes oficiales de movilidad antes de emprender el recorrido.

#EnDesarrollo Gremio de taxistas realiza protesta en la salida de Villavicencio a Bogotá. Los conductores le piden a @villavoalcaldia implementar medidas como pico y placa todo el día para evitar el colapso de la movilidad y trancones en las vías, lo que ha generado que usuarios deban pagar valores excesivos por trayectos cortos. #VocesySonidos — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 9, 2026

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