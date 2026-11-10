Fuertes daños materiales y una infraestructura afectada dejó el atentado con explosivos contra una pequeña central hidroeléctrica de Celsia, ubicada en Amaime, zona rural de Palmira, Valle del Cauca. Las imágenes del lugar dejan ver las consecuencias de la detonación, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables.

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El ataque ocurrió este martes 10 de agosto, cuando dos hombres armados ingresaron a las instalaciones de la planta y ubicaron un artefacto explosivo que posteriormente detonaron, de acuerdo con información divulgada por El Tiempo. La explosión causó graves afectaciones en la infraestructura de la central, que cuenta con una capacidad de generación de 19,9 megavatios.

Pese a la magnitud de los daños, la compañía confirmó que no hubo trabajadores ni civiles heridos o fallecidos. La situación activó los protocolos de emergencia y seguridad para atender lo sucedido y evitar nuevos riesgos en la zona.

Tras la detonación, tropas del Ejército Nacional acordonaron el perímetro de la hidroeléctrica para verificar que no hubiera otros artefactos explosivos. Entretanto, unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia estructural y los equipos técnicos comenzaron la evaluación de las afectaciones.

Celsia manifestó su preocupación por un ataque contra una infraestructura que cumple un papel importante en el respaldo eléctrico del país y que, además, puso en riesgo la integridad de sus colaboradores.

Por ahora, las autoridades buscan establecer quiénes estuvieron detrás de la acción y cuáles fueron sus motivaciones. Los especialistas de la empresa trabajan en determinar el alcance de los daños y las condiciones necesarias para recuperar la operación de la central en el menor tiempo posible.

La hidroeléctrica Amaime tiene una capacidad instalada de 19,9 megavatios, por lo que las afectaciones también despiertan preocupación por las consecuencias que podría tener la interrupción de sus actividades.

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