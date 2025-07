EAFC, antes conocido como Fifa, es uno de los juegos más descargados y comprados en el mundo, pues la idea de jugar con los mejores futbolistas con los equipos más reconocidos es muy llamativo e interesante.

(Ver también: Nacional y Santa Fe quedaron fuera del EA Sports FC 25; con cuáles clubes sí podrá jugar)

Sin embargo, en Colombia había un problema y es que desde hace algunos años su liga no había vuelto a aparecer, pues solo estaban los equipos que participaban en la Copa Libertadores como el caso de Millonarios en la edición pasada.

No obstante, todo indica que para este año las cosas cambiarán, pues hay una alta posibilidad de que el campeonato colombiano vuelva a aparecer para que los usuarios puedan jugar con Millonarios, Nacional, Santa Fe, Junior, Tolima y muchos más.

Así lo dio a conocer la página Lean Design, que sigue de cerca todo lo relacionado con este videojuego, la cual aseguró que hay una alta probabilidad de que tanto la liga colombiana como la chilena estén en el próximo videojuego.

Queda ver si esta información es real, pero lo cierto es que si sí seguramente atraerá a muchos más clientes en Colombia, ya que jugar con sus equipos favoritos siempre va a ser llamativo y emocionante.

Electronic Arts ha revelado los primeros detalles de EA Sports FC 26, el próximo capítulo de su icónica saga de fútbol, con lanzamiento programado para el 26 de septiembre de 2025.

Innovation inspired by you in every mode.

The Club is Yours in #FC26, launching September 26. Pre-order now: https://t.co/Wisdac4a3F pic.twitter.com/PaUttD24Dy

— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) July 16, 2025