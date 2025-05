Desde el lanzamiento de Grand Theft Auto V en septiembre de 2013, los fanáticos de la saga han esperado más de una década por una nueva entrega. El título se convirtió en uno de los videojuegos más exitosos de todos los tiempos, con más de 185 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su longevidad se ha sostenido gracias al constante desarrollo de GTA Online, que ofreció nuevas misiones, vehículos y modos de juego durante años, lo que permitió a Rockstar mantener la atención del público sin necesidad de lanzar una secuela inmediata.

Durante ese extenso periodo, las expectativas sobre GTA VI crecieron de forma exponencial. Los rumores, filtraciones y teorías abundaron en internet, especialmente luego de que en 2022 se filtraran imágenes del desarrollo temprano del juego, lo que confirmó que estaba en marcha. Sin embargo, Rockstar mantuvo silencio oficial hasta diciembre de 2023, cuando publicó el primer tráiler. La espera de más de diez años ha sido una de las más largas en la historia de los videojuegos, lo que ha elevado tanto el entusiasmo como la presión por ofrecer una experiencia revolucionaria.

Luego de varios meses de espera y de múltiples rumores, Rockstar Games ha confirmado que Grand Theft Auto VI, GTA VI, se lanzará el 26 de mayo de 2026, posponiendo su fecha original prevista para otoño de 2025. Este retraso, anunciado oficialmente el 2 de mayo de 2025, responde al compromiso de la compañía por ofrecer un producto de alta calidad que cumpla con las expectativas de los jugadores.

La compañía afirmó que el objetivo es superar las expectativas del público, como lo ha intentado hacer con cada entrega de la saga. Destacaron que el interés masivo en GTA VI ha sido “humillante” para el equipo, y que el tiempo adicional permitirá afinar todos los aspectos del juego antes de su publicación oficial.

Aunque la nueva fecha representa una espera más larga, los seguidores del título pueden esperar más detalles en los próximos meses. Rockstar aseguró que compartirá nueva información pronto, lo que sugiere que podría haber actualizaciones o nuevos avances antes de que finalice 2025. El estudio busca así mantener el interés de su base de fans mientras trabaja en uno de los lanzamientos más esperados en la historia de los videojuegos.

“Lamentamos mucho que esta fecha sea más tarde de lo que esperaban. El interés y entusiasmo en torno a un nuevo Grand Theft Auto ha sido realmente abrumador para todo nuestro equipo. Queremos agradecerles por su apoyo y paciencia mientras trabajamos para terminar el juego”, dice el comunicado.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob

— Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025