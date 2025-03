La salida de Grand Theft Auto VI se convirtió en uno de los grandes misterios en el mundo de los videojuegos. Y es que el título anterior, el GTA V, dejó tan contentos a los fanáticos de esta saga que pedían pronto una nueva entrega.

Sin embargo, Rockstar se tomó su tiempo y le alargó la vida al Grand Theft Auto V con distintas versiones. Con el anuncio de la salida del GTA VI, la llama se encendió, pero los fans apenas han probado unos pocos bocados sobre lo que será esta continuación de la historia.

Un tráiler en 2023 y un pequeño adelanto de la historia es todo lo que se sabe sobre el GTA VI. Con estas publicaciones de la empresa, se pudo conocer que, por primera vez en la historia de la saga, una mujer haría parte de los protagonistas del juego. Aunque a los seguidores les sigue pareciendo casi nula la información que hay.

(Vea también: De ‘gamer’ a CEO: la historia de éxito detrás de reconocida empresa de videojuegos)

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar, aclaró las dudas sobre el fuerte hermetismo que maneja la empresa sobre el GTA VI. En primer lugar, dijo que la poca información que circula es una estrategia de mercadeo para crear la mayor expectativa posible.

A diferencia de otras empresas de la industria, que anuncian con mucho tiempo de anticipación la salida de sus videojuegos, la estrategia de Rockstar es diferente. Zelnick explicó que prefieren revelar la fecha exacta apenas unos meses antes.

Este hermetismo llevó a que empezaran las especulaciones sobre un posible retraso en la fecha de salida. Sin embargo, Zelnick reafirmó que la fecha de salida del Grand Theft Auto VI sigue siendo otoño de 2025. Esto quiere decir que el videojuego saldrá a finales de este año.

(Lea también: Pieza fundamental de Sony reveló cuándo se estrenaría la PlayStation 6; resta mucho tiempo)

“Si el desarrollo no fuese bien, no estaría aquí explicando por qué aún no hay segundo tráiler”, fueron las palabras del CEO de Take-Two Interactive.