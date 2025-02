El juego más esperado de las últimas décadas sin duda es el ‘Grand Theft Auto 6‘. Take Two, empresa dueña, y Rockstar, desarrolladora, han sido muy herméticas frente a los detalles de este videojuego. La fecha, el precio y su historia son un total misterio a día de hoy.

Lo único que se conoce hasta el momento es que el juego está para salir en otoño de este año, es decir, en la segunda parte de 2025. Sobre la historia, el ‘trailer’ que salió en diciembre de 2023 dio pocos detalles de lo que será. Vice City será la ciudad protagonista y contará con dos personajes principales. Janson y Lucía.

¿Cuándo sale GTA 6?

Kotaku, uno de los medios de comunicación más importante en el ámbito de los videojuegos, especuló que la posible fecha de salida del GTA 6 será el 28 de octubre. Su análisis se basa en que octubre es un mes histórico para Rockstar, y es que por esta fecha se lanzó el ‘Red Dead Redemption 2’.

No obstante, eso no va más allá de una especulación. Cabe resaltar que el CEO aseguró que no cree que el juego se retrase más tiempo, por lo que los fanáticos pueden seguir ilusionados con jugarlo este año. Por otra parte, se espera que la fecha sea anunciada oficialmente en mayo.

Precio del GTA 6 en Colombia: ¿cuánto costaría?

Un analista del mercado de videojuegos aseguró que precio del ‘Grand Theft Auto VI’ podría alcanzar los 100 dólares, unos 430.000 pesos colombianos. No obstante, esto, según el especialista, sería contraproducente para el negocio, ya que podría provocar una subida generalizada.

