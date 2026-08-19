Por: EL PILON SA

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Cuando se habla de Valledupar, inmediatamente surgen imágenes de música, folclor y las notas inconfundibles del vallenato. Sin embargo, la ciudad no solo se escucha, sino que se experimenta desde todos los sentidos: en sus ríos, calles, patios, artesanías y relatos únicos. Sobre esta identidad tan marcada, IXEL Itinerante ha decidido poner su foco, desplegando en Valledupar una mirada fresca sobre el lenguaje de la moda.

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IXEL Itinerante se define como un formato vivencial que saca la moda de los espacios tradicionales para trasladarla directamente a los territorios. Mediante pasarelas, exposiciones y diversas experiencias, la moda toma lugares emblemáticos y convierte el patrimonio cultural en protagonista de la narrativa visual. Esta iniciativa parte de una noción contemporánea: actualmente, el turismo no solo busca paisajes, sino también historias, diseños, prácticas y formas propias de comprender el entorno. Así, la moda se convierte en herramienta para contar un destino, fortaleciendo la identidad de ciudades y regiones.

En 2026, IXEL Moda elige por primera vez a Valledupar como sede de su formato itinerante, un hecho que resulta significativo porque resalta la riqueza cultural y la creatividad del territorio. Los días 21 y 22 de agosto se convocará en la ciudad a diseñadores, artistas, artesanos, académicos y creadores, quienes encontrarán en la memoria viva de Valledupar un caudal inagotable de inspiración. De esta manera, la ciudad no será solo el escenario, sino parte esencial del relato que el evento desea construir.

El verdadero encanto de esta edición surge del diálogo entre dos lenguajes que, aunque diferentes, nacen de la misma urgencia de narrar: el vallenato expresa historias con música y versos, mientras que la moda lo hace a través de tejidos, colores y siluetas. En IXEL Itinerante, incluso una canción puede transformarse en prenda, y el paisaje terminar convertido en una colección. La pasarela más significativa será el Homenaje al Valle, que parte de canciones emblemáticas del folclor vallenato para reinterpretarlas desde el diseño. Allí, creadores de renombre y talentos locales rendirán tributo a una tierra que inspira desde hace décadas.

Más allá de la pasarela, la celebración incluye conversaciones, exposiciones y encuentros en espacios icónicos como la Universidad del Área Andina y la Casa-Museo Castro Monsalvo. Esta edición también destaca la estética caribeña de Valledupar: viva, colorida y festiva, una belleza que se expresa tanto en los proyectos de los diseñadores como en quienes los visten a diario. Llevar IXEL a Valledupar significa descentralizar la industria de la moda colombiana, reconociendo la autenticidad y riqueza de cada región como pieza fundamental del diálogo con el mundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué IXEL Itinerante elige a Valledupar para su edición 2026?

IXEL Itinerante selecciona a Valledupar como sede en 2026 para resaltar la riqueza cultural y la creatividad de la ciudad, según información publicada en EL PILÓN. Es la primera vez que este formato llega a la capital del vallenato, con la intención de ver cómo el lenguaje de la moda puede dialogar con las tradiciones locales, convirtiendo a Valledupar tanto en escenario como en parte activa de la experiencia.

¿Cuál es la relación entre el folclor vallenato y la moda en IXEL Itinerante?

De acuerdo con el artículo de EL PILÓN, la relación se establece en el acto de contar historias: mientras el vallenato utiliza la música y la lírica, la moda lo hace mediante el diseño, los colores y las texturas. En esta edición, canciones icónicas del folclor se reinterpretan sobre la pasarela, mostrando cómo la cultura musical de Valledupar puede inspirar las colecciones de moda y hacer visible la identidad local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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