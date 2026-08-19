Por: El Espectador

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La fresa es una de las frutas que mejor representan el gusto de los colombianos, gracias a su delicado balance de dulzura y acidez, además de su aroma particular. Este fruto es protagonista en distintos escenarios culinarios: se puede disfrutar fresca, en jugos, postres, mermeladas, e incluso en recetas saladas. Sin embargo, hay una preparación que, más allá de su sencillez, se ha consolidado como una de las favoritas en el país: las fresas con crema. Su versatilidad ha dado pie a múltiples versiones, que incluyen ingredientes como chocolate, galletas o helado, prueba de su popularidad en las mesas colombianas.

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La historia detrás de este postre tan apreciado se encuentra principalmente en la región Andina, donde el cultivo de la fresa ha echado raíces profundas. Entre los principales productores del país destaca el municipio de Sibaté, en el departamento de Cundinamarca. Según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), Sibaté cosecha aproximadamente 22.780 toneladas de fresa al año, en 450 hectáreas, lo que lo convierte en uno de los mayores referentes nacionales de este cultivo. No obstante, el encanto de esta localidad no se limita a su capacidad agrícola. Allí, la economía también se sostiene gracias a la ganadería, en especial la producción de carne y leche, de acuerdo con información de la Alcaldía de Sibaté.

Esta particular combinación entre la fresa fresca y los productos lácteos locales ha originado una tradición local: las fresas con crema, elaboradas con leche fresca y nata, que logran ese equilibrio justo entre acidez, dulzura y textura. Sibaté, además de ofrecer este postre típico, ha desarrollado una oferta gastronómica y turística diversa. La Alcaldía ha organizado distintos corredores para explorar sabores y tradiciones, siendo el llamado “corredor Fuego” uno de los más destacados por reunir asaderos, piqueteaderos y restaurantes de la zona, donde no falta la receta estrella de las fresas con crema.

El turismo en Sibaté permite complementar el deleite culinario con actividades de naturaleza, cultura y patrimonio. Entre las experiencias sobresalen recorridos en caminos reales, caminatas, avistamiento de aves, agroturismo, ciclismo, además de un calendario de fiestas y celebraciones campesinas. Un evento central es el Festival de la Fresa, creado en 2012 como una forma de rendir homenaje al trabajo agrícola y a la importancia de este producto, realizado cada junio.

Llegar a Sibaté desde Bogotá resulta sencillo: hay transporte público disponible desde la Terminal de Salitre, y ya en el municipio puede acercarse a la Alcaldía para informarse sobre rutas, atractivos y establecimientos gastronómicos reconocidos por promover la tradición de las fresas con crema.

¿Por qué Sibaté es reconocida por sus fresas con crema?

Sibaté es reconocida gracias a su amplia producción de fresas y una sólida tradición ganadera que permite ofrecer el postre típico de fresas con crema, un producto que combina ingredientes locales frescos. Según la UPRA y la Alcaldía de Sibaté, la calidad y la cantidad de este fruto, junto al uso de leche fresca y nata local, han convertido a la región en un destino emblemático para quienes desean degustar este dulce tradicional colombiano.

¿Qué es el Festival de la Fresa en Sibaté y cuándo se celebra?

El Festival de la Fresa en Sibaté es una celebración que se realiza cada junio, desde su creación en 2012, con el propósito de destacar el valor del trabajo de los productores y la relevancia de la fresa en la economía y la identidad local. Durante este evento, se exaltan las tradiciones campesinas y gastronómicas del municipio, con actividades culturales y muestras de productos derivados de la fresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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