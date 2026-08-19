Por: EL PILON SA

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El concejal de Valledupar, Oswaldo Díaz Ortíz, se encuentra en el centro de la controversia tras la circulación en redes sociales de un video de 15 segundos. En las imágenes, Díaz aparece con un arma de fuego y declara estar “listo para la guerra”, argumentando que el arma está amparada por su condición de subteniente de la reserva y concejal. Además, el funcionario lanza una amenaza concreta contra personas que respaldan el petrismo, lo que ha encendido la alarma tanto en la opinión pública como en sectores políticos.

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De acuerdo con lo reportado por EL PILÓN, el video en cuestión es auténtico. El medio regional intentó contactar a Oswaldo Díaz Ortíz para esclarecer en qué contexto y bajo qué circunstancias se grabó el video, pero no obtuvo respuesta por parte del concejal. Esta falta de aclaraciones iniciales alimentó una ola de reacciones e interpretaciones sobre el alcance y la intención de las palabras pronunciadas en la grabación.

Ante la creciente polémica, el concejal publicó posteriormente otro video en el que aseguró que el material difundido en redes sociales no es un reflejo fiel de su pensamiento ni de su forma de actuar frente a quienes piensan diferente. Díaz explicó que el video habría sido editado y manipulado, y rechazó la violencia, el odio político y la estigmatización motivada por diferencias ideológicas. Su mensaje estuvo dirigido de manera especial a quienes se identifican con el petrismo y otras corrientes políticas distintas a la suya, para reiterar la importancia de la convivencia y el respeto incluso en medio del disenso político. “Podemos pensar distinto sin convertirnos en enemigos”, expresó el concejal en su pronunciamiento.

El corporado también ofreció disculpas públicas a quienes pudieron sentirse afectados por el video y aseguró que está dispuesto a entregar todas las explicaciones necesarias ante las autoridades correspondientes, quienes podrán valorar las circunstancias relacionadas con la grabación. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para no difundir información sin antes verificar su veracidad y advirtió sobre los riesgos de publicar contenidos editados o sacados de contexto. Concluyó enfatizando que el respeto, la democracia y las instituciones deben estar siempre por encima de cualquier controversia política.

¿Por qué causó polémica el video del concejal Oswaldo Díaz Ortíz con un arma de fuego?

El video generó controversia porque muestra al concejal Oswaldo Díaz Ortíz portando un arma de fuego y lanzando amenazas contra personas afines al petrismo. Aunque él aseguró que el arma está respaldada legalmente por su cargo, sus expresiones fueron vistas como incitadoras de violencia política, lo que agravó la reacción social y política, según información difundida por EL PILÓN.

¿Qué acciones tomará el concejal Oswaldo Díaz Ortíz después de la difusión del video?

Después de la difusión del video y el surgimiento de la polémica, Oswaldo Díaz Ortíz afirmó que ofrecerá las explicaciones necesarias ante las autoridades competentes. También pidió disculpas a quienes se hayan sentido afectados y llamó a la ciudadanía a verificar la información antes de difundirla para evitar malentendidos o manipulaciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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