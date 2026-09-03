Un violento ataque con arma de fuego cobró la vida de Yoan Camilo Guerrero Blanco, de 36 años, en hechos ocurridos durante la madrugada del domingo 30 de agosto. La víctima, quien se desempeñaba como jefe de bodega en la empresa Polar Express, fue abordada por dos sujetos armados en la carrera 8 con calle 189, en el barrio Lijacá de la localidad de Usaquén.

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Según los reportes preliminares, los agresores se desplazaban a bordo de una motocicleta desde la cual dispararon contra el ciudadano. Guerrero Blanco recibió cuatro impactos de bala distribuidos entre el pecho, el abdomen, la espalda y la pierna derecha, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro asistencial cercano, donde lamentablemente falleció debido a la severidad de sus lesiones.

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La rápida reacción de la ciudadanía impidió que ambos delincuentes lograran escapar tras cometer el homicidio. Vecinos y testigos del sector se movilizaron de inmediato para acorralar y retener a uno de los presuntos sicarios en inmediaciones del lugar del crimen, mientras que el conductor de la motocicleta aprovechó la confusión para huir del sitio con rumbo desconocido.

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El sujeto retenido fue entregado a las patrullas de la Policía Metropolitana de Bogotá que atendieron el caso y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Tras la verificación de sus antecedentes, los uniformados confirmaron que el detenido cuenta con anotaciones judiciales previas por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Hasta el momento, los organismos de inteligencia no han establecido una hipótesis oficial sobre los móviles que desencadenaron este ataque armado. Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas de campo y en el análisis de las cámaras de seguridad del barrio Lijacá para identificar la ruta de escape del segundo implicado y lograr su pronta captura.

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