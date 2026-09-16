Por: France 24

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El reciente adelanto de las memorias de Charles Spencer, hermano de la fallecida Diana de Gales, ha causado revuelo antes de su publicación oficial programada para el 22 de septiembre. El libro, titulado ‘Swan Song: Diana, my sister’, revela detalles sobre los días posteriores a la muerte de Diana y especialmente sobre la supuesta actitud del actual rey Carlos III durante ese periodo, según lo difundido por el ‘Daily Mail’, que publicará el texto por entregas. De acuerdo con este medio, Spencer afirma que tras el fallecimiento de Diana en 1997, el entonces príncipe Carlos habría hecho una declaración contundente durante una discusión sobre el funeral de la princesa: “Puedes estar seguro de que la olvidaremos muy pronto”. Este momento se enmarcó en el debate sobre si los hijos de Diana, los príncipes William y Harry, debían caminar detrás del ataúd de su madre, algo a lo que Spencer inicialmente se oponía.

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Diana murió a los 36 años en un accidente automovilístico en París, junto a su pareja Dodi al-Fayed, mientras escapaban de los paparazzi. Su funeral, y en especial la procesión en la que participaron sus hijos, abrió profundas heridas dentro de la familia real y generó una ola de atención mediática internacional. La pérdida de Diana marcó un punto de inflexión tanto para la monarquía británica como para la opinión pública mundial, tras un matrimonio que pasó de ser “de cuento de hadas” a terminar en un mediático divorcio en 1996.

El Palacio de Buckingham, consultado por medios como France24, respondió a estas acusaciones por medio de un portavoz, quien enfatizó que “el dolor del duelo fraternal puede nublar la razón, afectar el juicio y teñir la memoria de maneras que otros no reconocen, incluso muchos años después de tal pérdida”. De esta forma, la Casa Real evitó comentar en detalle los señalamientos del libro, siguiendo su política de no pronunciarse sobre publicaciones biográficas.

La publicación de ‘Swan Song’ ya se encuentra rodeada de controversia: según ‘Daily Mail’, cuatro ejemplares de las memorias fueron robados de un camión en Países Bajos, pese a los estrictos controles de seguridad para evitar filtraciones previas. Además, el contexto de este lanzamiento resulta especialmente sensible para la monarquía, ya que coincide con la reciente atención mediática sobre el retorno al Reino Unido del príncipe Harry y su esposa Meghan Markle, tras su estancia en California, Estados Unidos.

Por su parte, Charles Spencer declaró que su intención es ofrecer “la verdad sobre Diana desde la perspectiva de su hermano” y reivindicar la figura de la princesa mediante un relato positivo. Estas afirmaciones, sumadas a las tensiones internas y externas de la familia real, mantienen el legado de Diana vigente y sujeto a nuevas interpretaciones públicas.

¿Qué dice Charles Spencer en su libro ‘Swan Song: Diana, my sister’ sobre Carlos III y Diana de Gales?

En su libro, Charles Spencer narra que tras la muerte de Diana en 1997, la reacción del entonces príncipe Carlos habría sido fría, afirmando: “Puedes estar seguro de que la olvidaremos muy pronto”, durante una discusión sobre el papel de los hijos de Diana en el funeral. Estas declaraciones, difundidas por ‘Daily Mail’, ponen en entredicho la actitud del actual monarca en un momento de profundo duelo familiar.

¿Por qué el Palacio de Buckingham respondió a las revelaciones sobre Diana y Carlos III?

El Palacio de Buckingham emitió un comunicado a raíz de la publicación de apartes del libro de Spencer, señalando que el “dolor del duelo fraternal puede nublar la razón”. La respuesta buscó contextualizar las afirmaciones sin entrar en confrontación directa, siguiendo la tradición de la monarquía de no comentar sobre libros personales o biográficos que aborden temas privados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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