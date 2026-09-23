Por: France 24

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Las manifestaciones públicas en Esuatini, pequeño reino ubicado al sur de África, suelen ser inusuales y duramente controladas. Sin embargo, el 18 de julio de 2025 más de un centenar de mujeres se reunieron frente a la Embajada de Estados Unidos en Manzini, centro económico de la nación aún conocida por muchos como Suazilandia. Motivadas por la llegada de extranjeros llamados “delincuentes”, estos ciudadanos expresaban su preocupación por sus hijos, al enterarse de que los recién llegados eran migrantes deportados desde Estados Unidos y trasladados discretamente a prisiones en Esuatini.

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Según medios sudafricanos, cuatro vuelos secretos han dejado en el país a 32 personas deportadas bajo la Administración Trump, con expectativas de alcanzar al menos 160. Todos los deportados son llevados a la prisión central de Matsapha, cercana a Manzini. Esta decisión, fruto de un acuerdo confidencial entre el gobierno de Esuatini y Washington, ha generado una respuesta de descontento poco común, especialmente en un territorio donde prevalece la obediencia al monarca Mswati III y la tradición impide cuestionar las decisiones oficiales.

Sibusiso Nhlabatsi, abogado y defensor de derechos humanos reconocido en el país, intentó entrevistarse con los migrantes encarcelados, quienes nunca habían cometido delitos en Esuatini. Tras múltiples negativas, logró que la justicia autorizara el encuentro en marzo de 2026. Nhlabatsi subrayó el trato cuestionable: “los transportaron como si fueran un saco de papas... han sido encarcelados, a pesar de que nunca han cometido ningún delito en Esuatini”. Según sus declaraciones recogidas por France 24 y Forbidden Stories, la mayoría ya había cumplido condenas en Estados Unidos y muchos se habían reintegrado en la sociedad, algunos incluso con certificados de rehabilitación.

Entre los migrantes destaca Dung Nguyen, vietnamita condenado y liberado años antes en Estados Unidos, quien relató su experiencia de deportación forzosa y reclusión en Esuatini a France 24. Nguyen, como otros, desconocía totalmente la existencia de Esuatini y el régimen de Mswati III, apodado el “rey de la Coca-Cola” debido a la enorme presencia de The Coca-Cola Company en la economía local. Aunque algunos privilegios diferencian a estos deportados del resto de reclusos locales, la sensación predominante es la de una profunda injusticia por el traslado y encierro, así como el desarraigo sufrido tras años de residir en territorio estadounidense.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Estados Unidos deportó migrantes a Esuatini y cómo reaccionó la población local?

De acuerdo con información de France 24, Estados Unidos realizó un acuerdo confidencial con el gobierno de Esuatini bajo la Administración Trump para deportar migrantes que ya habían cumplido condena en ese país, trasladándolos en vuelos discretos a prisiones suazis. Esta decisión, prácticamente desconocida para la ciudadanía y revelada por medios sudafricanos, provocó protestas inusuales, especialmente lideradas por mujeres que temían por la seguridad de sus familias y exigían respuestas a la embajada estadounidense.

¿Quién es el rey de Esuatini y por qué lo llaman el “rey de la Coca-Cola”?

Mswati III es el monarca de Esuatini desde 1986. Recibe el apodo de “rey de la Coca-Cola” porque cerca de la prisión donde están recluidos los migrantes se encuentra la fábrica más grande de esta compañía en África. Además, la familia real, por medio de un fondo de inversión, controla el 40 % de la embotelladora autorizada en el país, lo que convierte a The Coca-Cola Company en la principal fuente de divisas de Esuatini.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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