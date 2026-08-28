El rey Harald V de Noruega murió a los 89 años, informó este viernes la Casa Real noruega. El monarca falleció en el Hospital Nacional de Oslo, donde permanecía hospitalizado desde hacía once días.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Murió Dolly Parton a sus 80 años, ícono del country y leyenda de la música en Estados Unidos)

La Casa Real confirmó la muerte del jefe de Estado, quien durante los últimos años había enfrentado varios problemas de salud que incluso lo llevaron a reducir algunas de sus actividades oficiales y a delegar compromisos en otros miembros de la familia real.

Harald V ocupó el trono de Noruega desde 1991, luego de la muerte de su padre, el rey Olaf V. Su reinado se extendió durante más de tres décadas y lo convirtió en una de las figuras más longevas de las monarquías europeas.

Lee También

¿Quién fue Harald V, el rey que gobernó Noruega durante más de 30 años?

Harald V nació el 21 de febrero de 1937 y era hijo del entonces príncipe heredero Olaf y de la princesa Marta de Suecia. Durante su infancia, la familia real abandonó Noruega debido a la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial y permaneció durante un tiempo en el exilio.

En 1968 se casó con Sonja Haraldsen, una unión que generó atención en Noruega porque ella no pertenecía a la realeza. Con el paso de los años, la pareja se consolidó como una de las figuras centrales de la monarquía del país.

Harald asumió como rey en enero de 1991 y, aunque su papel fue principalmente constitucional y representativo, se convirtió en una figura de gran reconocimiento entre los noruegos.

Durante su reinado afrontó distintos problemas de salud y varias hospitalizaciones, situaciones que en los últimos años llevaron al príncipe Haakon a asumir una mayor presencia en los compromisos oficiales.

¿Quién será el nuevo rey de Noruega?

Luego de la muerte de Harald V, la sucesión recae en el príncipe heredero Haakon Magnus, su único hijo varón y heredero directo al trono.

Haakon se convertirá en el nuevo monarca de Noruega y continuará la línea de sucesión de la familia real. Su esposa, Mette-Marit, pasará a ocupar el papel de reina consorte.

La muerte de Harald V abre así un nuevo capítulo en la monarquía noruega, que deberá iniciar el proceso protocolario de sucesión mientras el país despide al rey que ocupó el trono durante más de tres décadas.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos