Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Naín Andrés Pérez Toncel, identificado como alias Bendito Menor, falleció en una intervención de la Policía Nacional durante la madrugada del viernes 4 de septiembre. El operativo tuvo lugar en el barrio Los Olivos de Riohacha, localidad donde también perdió la vida su compañera sentimental, Rosa Angélica Tarazona, conocida por el alias La Bebecita. De acuerdo con la información disponible, en el procedimiento murieron cuatro personas en total, incluyendo a dos hombres identificados como Orlando y Kevin, quienes pertenecían al esquema de seguridad personal de Pérez Toncel.

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Según lo reportado, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados hasta el batallón Cartagena, en Riohacha. Allí se esperaba un comunicado oficial que entregara detalles acerca de los hechos y del desenlace de la operación. Esta acción concluyó un cerco que se había reforzado el día anterior, luego de que surgieran versiones sobre la supuesta muerte de alias Bendito Menor en medio de una disputa interna de su organización. Sin embargo, ese rumor fue desmentido por el mismo grupo criminal y, en un intento de demostrar que seguía con vida, él encendió su celular. Esa señal permitió que las autoridades detectaran la ubicación de la vivienda en la que se resguardaba.

La preparación de la operación especial de la Policía Nacional se llevó a cabo por orden del presidente Abelardo De La Espriella. El mandatario solicitó al ministro de Defensa designado, general retirado Jorge Eduardo Mora López, que se adelantara la acción contra Pérez Toncel con instrucciones claras: “capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián”. Además, el presidente enfatizó que sería “implacable con aquellos que siembran la violencia y la muerte”, refiriéndose a quienes ejercen el control de actividades delictivas en la región.

Sobre Pérez Toncel, las investigaciones lo señalaban como oriundo de Riohacha y cabecilla de rutas de narcotráfico que operan entre los departamentos de Magdalena y La Guajira. También se le vinculaba a la masacre reciente de cinco personas en Maicao. Por su parte, Rosa Angélica Tarazona, de apenas 19 años, habría sido la encargada de manejar los pagos en la estructura armada que lideraba alias Bendito Menor.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era alias Bendito Menor y de qué se le acusaba?

Alias Bendito Menor, cuyo nombre era Naín Andrés Pérez Toncel, fue señalado por las autoridades como responsable de coordinar rutas de narcotráfico entre Magdalena y La Guajira y de estar relacionado con la masacre de cinco personas en Maicao. Además, se lo identificaba como jefe de una estructura armada que controlaba pagos y recursos ilícitos.

¿Cómo fue identificado el paradero de alias Bendito Menor por la Policía Nacional?

De acuerdo con la información disponible, el grupo criminal que lideraba alias Bendito Menor desmintió su supuesta muerte encendiendo su celular, hecho que permitió a la Policía Nacional rastrear la señal y ubicar el lugar preciso donde él y su grupo se encontraban escondidos en Riohacha.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.