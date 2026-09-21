Por: EL PILON SA

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El talento de José Alfredo Gnecco ha sido oficialmente reconocido con la histórica nominación del álbum ‘Música para bailar’, de la artista Fariana, a los Latin Grammy 2026 en la categoría de Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata, según confirmó la Academia. Este logro representa un paso fundamental en la carrera del compositor e intérprete, quien no solo colaboró en la composición sino también en la interpretación de varios temas del disco, fruto de un trabajo constante junto a los sellos Echo The Lab y Om3 Entertainment.

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Gnecco comenzó su trayectoria desde abajo, forjando sus sueños y disciplina en escenarios modestos antes de llegar a instancias internacionales como esta nominación. El artista relató, de acuerdo con lo informado en el anuncio oficial, que su encuentro con Fariana se produjo en una sesión de estudio facilitada por Echo The Lab y Om3 Entertainment. Allí inició una relación profesional que, con el tiempo, trascendió la simple colaboración y se convirtió en una amistad valiosa para su desarrollo artístico. Sobre este reconocimiento, Gnecco afirmó: "Si me lo esperé, fue porque lo soñé", destacando no solo la satisfacción personal sino el valor de perseverar en sus metas.

En ‘Música para bailar’ su influencia creativa es especialmente visible en temas como “Barbie” y “La temperatura”. En el primero, su proceso de composición se basó en la improvisación colectiva en el estudio junto con Fariana, Echo y el productor Fermin Daddy, generando una atmósfera festiva y bailable. Además, Gnecco aportó su voz en los coros y los arreglos de armonía en “La temperatura”, mostrando su versatilidad tanto como compositor como intérprete.

Respecto a su método creativo, José Alfredo Gnecco explicó que prefiere construir historias cinemáticas en sus canciones, evitando relatar vivencias personales. Esta manera de narrar, según describió, busca transportar a los oyentes a mundos nuevos, como si las canciones fuesen pequeñas películas con un aire animado y tropical, lo que en el álbum se refleja a través de una vibra alegre y contagiosa.

La visión de Gnecco está influida por referentes internacionales de la música urbana y el R&B anglosajón, entre los que se cuentan figuras como Arcángel, De La Ghetto, Chris Brown, T-Pain y PartyNextDoor. Sin embargo, a pesar de la proyección internacional que la nominación supone, el artista remarcó la importancia de mantener el equilibrio y la humildad, priorizando la vida familiar y la tranquilidad en el interior del hogar por encima del ruido del mundo exterior. Gnecco concluyó que el aspecto más especial de este proceso ha sido la confianza depositada en su trabajo, considerándolo un escalón natural en su evolución profesional.

¿Cómo logró José Alfredo Gnecco la nominación a los Latin Grammy 2026 con ‘Música para bailar’?

La nominación de José Alfredo Gnecco a los Latin Grammy 2026 con el álbum ‘Música para bailar’ se dio gracias a su participación activa en el proceso creativo junto a la artista Fariana y los sellos Echo The Lab y Om3 Entertainment. Su trabajo conjunto en el estudio, tanto en la composición como en la interpretación vocal de temas clave del disco, fue determinante para alcanzar este reconocimiento oficial de la Academia.

¿Qué significa componer historias cinemáticas en la música de José Alfredo Gnecco?

Componer historias cinemáticas, de acuerdo con las palabras de Gnecco, implica crear canciones que no necesariamente relaten experiencias personales, sino que construyan relatos como si fueran películas en forma musical. Esta técnica busca sumergir al oyente en ambientes y narrativas frescas, transmitiendo sensaciones festivas y tropicales mediante la colaboración y la improvisación creativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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