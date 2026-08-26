Por: Noticiero 90 minutos

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La reciente emergencia ocasionada por el terremoto en Cali ha puesto en una situación especialmente complicada a quienes viven cerca del edificio Molino Rojo, un apartahotel que, según información recogida en Noticiero 90 Minutos, sufrió importantes daños estructurales tras el evento sísmico. Las autoridades, en respuesta a la gravedad de la situación, ordenaron la evacuación inmediata de las viviendas aledañas para prevenir víctimas ante un posible colapso de parte de la edificación. No obstante, esta acción necesaria para salvaguardar vidas ha expuesto a los habitantes a una nueva problemática: la inseguridad y la pérdida de su patrimonio.

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Testimonios como el de Jorge Elías, residente afectado cuya vivienda está ubicada justo detrás del edificio dañado, ilustran la rapidez con la que la crisis tomó una nueva dimensión. Apenas entre tres y cuatro días después de la evacuación, desconocidos comenzaron a ingresar a las casas desocupadas para robar cables, metales y diferentes materiales de construcción. Esta ola de hurtos llevó a que varias familias, a pesar del evidente riesgo que implica permanecer cerca de una estructura al borde del colapso, regresaran a sus hogares con el único fin de proteger sus pertenencias.

Frente a la alarmante situación, la comunidad se comunicó con la Policía Metropolitana. Sin embargo, dicha autoridad expresó que carece de recursos suficientes para custodiar permanentemente el sector, debido a que debe responder a diversas emergencias en la ciudad. Por ello, como respuesta, sugirió a los propios damnificados regresar a vigilar sus viviendas, una recomendación que ha sido recibida con preocupación por los afectados.

El contexto se agrava con la aparición de un albergue temporal en la zona, promovido por una fundación que ofrece alimentación a personas en condición de calle. Aunque esta iniciativa nació con un fin solidario, no cuenta con control ni regulación oficial por parte de la Alcaldía de Cali, lo que ha propiciado una mayor acumulación de residuos y un aumento notorio de la inseguridad en las calles adyacentes, según relatan los vecinos.

Ante este panorama, la comunidad hace un llamado urgente a la Alcaldía de Cali y a la Policía Metropolitana para que establezcan vigilancia continua, supervisen el funcionamiento del albergue y aseguren las edificaciones en riesgo. Los habitantes insisten en que no se les puede dejar solos ante la doble amenaza de desastre y criminalidad.

¿Qué riesgos enfrentan los habitantes evacuados del Molino Rojo tras el terremoto en Cali?

Los residentes evacuados enfrentan el peligro material por posibles derrumbes tras el daño estructural, así como importantes riesgos de inseguridad, robo y vandalismo en sus viviendas, de acuerdo con testimonios recogidos por Noticiero 90 Minutos. Sin vigilancia institucional suficiente, deben decidir entre exponerse para proteger sus bienes o asumir la posible pérdida de su patrimonio.

¿Por qué la comunidad solicita mayor intervención de la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana?

La comunidad considera insuficiente la recomendación de las autoridades de que sean los propios damnificados quienes cuiden sus viviendas. Por eso exigen vigilancia permanente, control sobre los albergues temporales y acciones urgentes para prevenir más delitos y garantizar la integridad de quienes han perdido sus hogares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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