Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Después de una prolongada espera de dos años, las autoridades de Ibagué finalmente dieron inicio a la demolición de las ruinas situadas en el sector de la plaza de la 21. Este avance se produce luego de atravesar diferentes obstáculos, principalmente asociados a trámites administrativos, estudios técnicos y demoras contractuales. La fase previa a la demolición exigió cumplir rigurosos requisitos establecidos tras la declaratoria de calamidad pública emitida en 2024, que habilitó ciertas medidas especiales para enfrentar la situación, pero también impuso una cadena de procedimientos que postergaron la intervención directa.

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Jorge Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, explicó que antes de obtener la autorización para demoler, fue indispensable realizar un diagnóstico técnico profundo de las edificaciones afectadas para determinar las condiciones reales de las estructuras. En este análisis participó la Sociedad de Ingenieros del Tolima, entidad encargada de estudiar la ‘patología’ de los inmuebles, es decir, identificar los daños y especificar las acciones necesarias para garantizar una demolición segura. Leal afirmó que solo cuando se culminó este proceso, que incluyó la evaluación de riesgos y la elaboración de informes técnicos, se pudo avanzar con los trabajos en la zona.

Además de las demoras técnicas y administrativas, surgieron retrasos contractuales relacionados con la aplicación de la Ley de Garantías, lo que incrementó el tiempo de espera para los habitantes y comerciantes que venían manifestando preocupación. Durante este periodo, la zona afectada se convirtió en foco de distintas problemáticas, como incendios, incremento de la inseguridad y permanencia de habitantes de calle, factores que, según reconoció Leal, hicieron aún más urgente la intervención. Por ello, la Secretaría de Desarrollo Social brindó acompañamiento para retirar a las personas que se encontraban en el lugar y gestionar su atención a través de hogares de paso o, en su caso, facilitar el retorno a sus ciudades de origen.

El secretario también dejó claro que las estructuras demolidas no eran residencias; el sector había funcionado —y se había ido subdividiendo— para actividades comerciales y los propietarios, miembros de la familia Gómez, ya tramitan los permisos para emprender un nuevo proyecto en el área. Sin embargo, la etapa de reconstrucción apenas comienza y, según Leal, podría tomar entre ocho meses y año y medio, dependiendo del desarrollo de las distintas fases. El proceso de reconstrucción se beneficiará de los alivios otorgados por la declaratoria de calamidad pública, que facilita ciertos permisos y agiliza las etapas de licenciamiento.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos para la demolición en la plaza de la 21 de Ibagué?

Los principales obstáculos para la demolición incluyeron la necesidad de realizar estudios técnicos detallados por parte de la Sociedad de Ingenieros del Tolima, trámites administrativos exigidos por la declaratoria de calamidad pública de 2024 y retrasos contractuales relacionados con la Ley de Garantías, según explicó Jorge Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué.

¿Por qué era necesaria la intervención en el sector de la plaza de la 21 en Ibagué?

La intervención se consideró urgente debido a problemáticas de inseguridad, incendios y presencia de habitantes de calle en el sector, situaciones que afectaban a comerciantes y residentes y motivaron a la administración municipal a priorizar el proceso, de acuerdo con lo manifestado por el propio secretario en declaraciones divulgadas sobre el caso.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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