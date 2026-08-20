Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El municipio de Fresno se vio marcado nuevamente por la violencia el pasado 18 de agosto, cuando Deivy Julián Giraldo López, un joven de 21 años, perdió la vida tras ser atacado en el sector conocido como Camacho. Los hechos ocurrieron en horas recientes y, según fuentes citadas en la información preliminar, el joven fue víctima de múltiples disparos de arma de fuego, lo que lo dejó gravemente herido en el lugar del suceso.

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El ataque movilizó a los habitantes del sector y a los organismos de socorro, quienes respondieron a la emergencia trasladando a Giraldo López al hospital San Vicente de Paúl de Fresno. A pesar de la rápida atención médica y de los esfuerzos del equipo de salud, el joven falleció debido a la gravedad de las heridas recibidas. Esta pérdida ha conmocionado a la comunidad local y ha incrementado la preocupación sobre los hechos violentos en la zona.

Frente a este hecho, las autoridades dieron inicio inmediato a una investigación para esclarecer lo sucedido. Se busca establecer la manera precisa en que ocurrió el ataque, así como identificar a los presuntos responsables del homicidio y determinar las razones que habrían llevado a este lamentable desenlace. Sin embargo, hasta el momento, no se han ofrecido declaraciones oficiales sobre los autores materiales ni hay claridad sobre el contexto o motivaciones detrás del crimen, por lo que la investigación permanece activa.

Mientras tanto, la familia y conocidos de Deivy Julián Giraldo López se preparan para despedirlo definitivamente. De acuerdo con la información disponible, el último adiós al joven está programado para este jueves 20 de agosto. En paralelo, las autoridades continúan avanzando en las diligencias correspondientes, buscando pistas y testimonios que permitan dar con los responsables y reconstruir la dinámica de los hechos ocurridos en Camacho.

La falta de información oficial y el hermetismo alrededor de las pesquisas demuestra la cautela de las autoridades y la complejidad del caso, lo que mantiene a la comunidad a la expectativa de nuevos avances.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Deivy Julián Giraldo López en Fresno?

Hasta el momento, los datos preliminares indican que Deivy Julián Giraldo López fue atacado con arma de fuego en el sector Camacho y, aunque fue trasladado al hospital San Vicente de Paúl de Fresno, falleció por la gravedad de sus heridas. Las autoridades están investigando para esclarecer las circunstancias y dar con los responsables, pero aún no se han divulgado detalles concretos sobre el móvil o los autores del crimen.

¿Cómo avanza la investigación sobre el homicidio ocurrido en el sector Camacho de Fresno?

Según la información disponible, la investigación sigue en curso y las autoridades aún no han entregado detalles oficiales sobre los responsables ni sobre las circunstancias exactas del hecho. Se mantienen las diligencias para esclarecer lo sucedido y determinar los móviles del ataque que terminó con la vida de Deivy Julián Giraldo López.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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