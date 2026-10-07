Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un hombre identificado como alias ‘Camilo’ fue capturado en Ibagué, señalado por las autoridades de integrar el frente Iván Díaz, una estructura armada ilegal. La investigación que condujo a su detención estuvo a cargo de las unidades de Investigación Criminal e Inteligencia Policial del Huila, que lograron ubicarlo tras llevar a cabo un trabajo detallado de análisis de información y labores de inteligencia. Alias ‘Camilo’ es presentado en el expediente como presunto explosivista y sicario dentro de dicho frente, funciones que, de acuerdo con las autoridades, habría desempeñado durante cerca de cuatro años.

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La actuación de alias ‘Camilo’ dentro de la estructura armada estaría relacionada principalmente con hechos violentos en Algeciras y otros municipios del Huila. Entre los casos investigados sobresale el atentado ocurrido el 12 de agosto de 2026 en la vereda Quebradón Norte, de Algeciras. Durante ese ataque se activó un artefacto explosivo que acabó con la vida de dos soldados y dejó a 16 militares heridos, todos adscritos al Batallón de Alta Montaña número 9. Según el expediente, la Policía investiga si el ahora capturado está directamente implicado en este atentado y busca establecer cuál habría sido su participación específica en la estructura.

Alias ‘Camilo’ también es señalado de estar relacionado con homicidios selectivos, otras acciones violentas y la instalación de explosivos improvisados. A raíz de la presión de las autoridades y las acciones de seguimiento, los investigadores establecieron que el hombre habría abandonado el Huila para refugiarse en Ibagué, donde fue finalmente localizado y capturado. Durante la diligencia de registro y allanamiento en el sitio donde se escondía, se encontraron una pistola traumática, dos proveedores, 40 cartuchos y dos teléfonos celulares, los cuales quedaron en poder de las autoridades y se consideran elementos importantes para continuar con la investigación.

Actualmente, alias ‘Camilo’ está a disposición de la autoridad judicial competente que deberá determinar su situación jurídica. Los señalamientos en su contra, relacionados con su presunta participación en el atentado a los militares y otros hechos violentos, hacen parte del proceso que será esclarecido por la justicia y las investigaciones en curso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue capturado alias ‘Camilo’ en Ibagué y cuál es su relación con el frente Iván Díaz?

Alias ‘Camilo’ fue capturado en Ibagué tras una investigación de la Policía e Inteligencia Policial del Huila, que lo señala de integrar el frente Iván Díaz como presunto explosivista y sicario. Según el expediente, su vinculación a esta estructura armada se habría prolongado por cerca de cuatro años, durante los cuales estaría involucrado en diversos hechos violentos en Algeciras y otros municipios del Huila.

¿Cuáles son los hechos violentos en los que presuntamente participó alias ‘Camilo’ según la investigación?

De acuerdo con los informes policiales, alias ‘Camilo’ estaría implicado en el atentado del 12 de agosto de 2026 en la vereda Quebradón Norte, donde un artefacto explosivo causó la muerte de dos soldados y heridas a 16 militares. Además, la investigación lo vincula con homicidios selectivos, otras acciones violentas y la instalación de explosivos improvisados en la región del Huila.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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