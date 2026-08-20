Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las ruinas del sector de la Plaza de la 21 en Ibagué tienen finalmente una fecha de transformación después de dos años marcados por el incendio que dejó afectadas varias edificaciones y sumió al área en una problemática compleja de inseguridad y presencia de habitantes de calle. Tras un largo proceso de concertación y trámites, según lo confirmó Johana Aranda, alcaldesa de la ciudad, el proyecto de reconstrucción ya cuenta con los permisos requeridos y los propietarios de los inmuebles afectados iniciaron la demolición de las estructuras existentes.

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El anuncio de la mandataria, citado por medios locales, detalla que la reconstrucción se proyecta para tardar cerca de ocho meses. Sin embargo, el alcance de las obras va mucho más allá de volver a levantar lo que el fuego destruyó. El proyecto supone una renovación urbanística y comercial de todo el entorno, con la intención de devolverle vida a un punto tradicional del comercio ibaguereño y, al mismo tiempo, responder a las dificultades sociales que han aquejado la zona en los últimos años.

Uno de los cambios más significativos será la creación de un nuevo centro comercial sobre el terreno donde hasta hoy permanecían las estructuras en ruinas. Según Johana Aranda, los propietarios gestionaron ante Planeación y la Curaduría Urbana el desarrollo de una propuesta integral que pretende no solo beneficar a la plaza y sus alrededores, sino dinamizar nuevamente el flujo de visitantes y compradores en el sector.

La intervención contempla además una transformación urbana integral, extendiéndose hasta los alrededores del antiguo CAI (Centro de Atención Inmediata) de la Policía. Esto significa que el proyecto busca modificar no solo los edificios, sino también todo el espacio público circundante, involucrando a los comerciantes y mejorando la percepción de seguridad. Como señaló la alcaldesa, el objetivo es transformar el entorno y no dejar el proceso limitado solo a la reparación de las bodegas o el sector comercial en sí.

Después de un proceso que tomó meses en concretarse, la demolición de las edificaciones dio inicio el jueves 20 de julio, marcando el comienzo de la reconstrucción integral. Las obras estimadas para ocho meses esperan convertir un punto afectado por emergencias y problemas urbanos en un renovado motor comercial para Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el nuevo centro comercial que se construirá en la Plaza de la 21 de Ibagué?

El nuevo centro comercial será construido donde permanecían en ruinas las estructuras afectadas por el incendio. Según la alcaldesa Johana Aranda, se trata de una renovación completa que va más allá de reconstruir los locales: incluye la adecuación urbana del entorno cercano y el desarrollo de un espacio moderno para el comercio. Esta obra busca devolverle atractivo comercial a una zona golpeada por la inseguridad y la presencia de habitantes de calle.

¿Cuánto tiempo tardará la reconstrucción de la Plaza de la 21 y qué incluye el proyecto?

De acuerdo con lo anunciado por la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, la reconstrucción tendrá un plazo estimado de ocho meses. El proyecto no solo comprende edificar un nuevo centro comercial sobre el terreno afectado, sino realizar mejoras en el urbanismo de los alrededores e involucrar a los comerciantes en el proceso de recuperación integral del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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