Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Lo que en un principio parecía un trágico incendio con una sola víctima mortal ha adquirido tintes mucho más oscuros y complejos en Guamo, Tolima. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, las autoridades están manejando el caso como un posible homicidio seguido de la incineración intencional de la vivienda. Según los reportes citados en la nota, Víctor Manuel Arias López, conocido como ‘Care Caballo’, no habría fallecido por el fuego, sino tras recibir al menos tres disparos presuntamente realizados por varios hombres armados que lo sorprendieron en el interior de su casa.

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El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto, alrededor de las 3:00 a.m., en una casa localizada en la parte posterior del sector conocido como La Carrilera, frente al barrio Uribe. Los habitantes del sector narraron que su tranquilidad se vio interrumpida primero por detonaciones y luego por un estruendo que aún no lograban vincular directamente con el incendio o con el posterior hallazgo de Arias. No obstante, todo indica que estos sonidos corresponderían, en efecto, al ataque previo al incendio, pues la hipótesis más sólida plantea que primero fue cometido el homicidio y luego los agresores habrían desencadenado el incendio como una posible estrategia para borrar huellas y dificultar la labor de las autoridades en cuanto al esclarecimiento del crimen.

Los bomberos de la localidad acudieron rápidamente para controlar la conflagración y, al ingresar en el interior de la vivienda afectada, encontraron el cuerpo completamente calcinado del hombre. Posteriormente, miembros de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial y Criminal), el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía) y otros funcionarios de Criminalística recogieron pruebas en la escena, realizaron la inspección técnica y trasladaron el cadáver a la sede de Medicina Legal en Ibagué, donde se adelantarán los procedimientos forenses que puedan aportar más claridad sobre el hecho.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas, sin descartar ninguna hipótesis, a la espera de que el análisis de las pruebas recolectadas determine si esta secuencia de crimen seguido de incendio fue, en efecto, intencionada y con el propósito de entorpecer la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los detalles clave del caso de Víctor Manuel Arias López en Guamo?

De acuerdo con la información disponible, Víctor Manuel Arias López, alias ‘Care Caballo’, fue atacado con arma de fuego por varios hombres en su propia vivienda la madrugada del 6 de agosto en Guamo, Tolima. Tras dispararle, presuntamente los agresores habrían incendiado el lugar, posiblemente para destruir pruebas. El cuerpo fue hallado calcinado después de que los bomberos controlaron el fuego, y la investigación está en curso con apoyo de la Sijín, el CTI de la Fiscalía y Medicina Legal.

¿Por qué se sospecha que el incendio en Guamo, Tolima, fue provocado tras un homicidio?

La principal hipótesis, de acuerdo con los testimonios recogidos en la zona y las acciones de las autoridades, es que las llamas en la vivienda de Arias habrían sido intencionalmente provocadas tras su muerte para tratar de destruir evidencia del crimen. Esta sospecha se refuerza por los disparos previos al incendio y la intención aparente de dificultar la investigación sobre lo ocurrido.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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