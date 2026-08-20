Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El caso de Johan Smith Marín Morales, un joven de 22 años oriundo de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, estremece a la comunidad por las circunstancias en las que fue hallado sin vida. De acuerdo con la información reportada por El Diario, Johan salió de su casa el domingo 16 de agosto para atender una cita laboral como mecánico. Un hombre lo habría contactado para que reparara una motocicleta en la vereda Samaria, sector El Venado, conocida zona rural de ese municipio. Tras acudir al llamado, la familia perdió toda comunicación con él: sus llamadas quedaron sin responder y las horas de ausencia sumaron angustia en el hogar.

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Al día siguiente, lunes 17 de agosto, fue el padre de Johan quien tomó la iniciativa de salir en su búsqueda, inquieto por la falta de noticias. Recorrió la zona donde su hijo había sido citado y, a unos 100 metros de la vivienda a la que acudió Johan, notó tierra removida de manera sospechosa. Al profundizar en el terreno, encontró los pies de su hijo, una escena devastadora para cualquier padre. De inmediato, alertó a la Policía, cuyos uniformados acordonaron el sector y avisaron al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Santa Rosa de Cabal para iniciar el procedimiento correspondiente.

El martes 18 de agosto, en horas de la mañana, un equipo especializado de Antropología de la Fiscalía llegó junto a los investigadores del CTI. Encontraron que el cuerpo estaba parcialmente sepultado, con solo los pies al descubierto. Debido a las condiciones, fue necesario adelantar una recuperación meticulosa y trasladar el cadáver a Medicina Legal, donde se procedió con la necropsia para confirmar las causas del deceso.

En las pesquisas para reconstruir las últimas horas de Johan, las autoridades realizaron entrevistas a vecinos de la zona, pero los habitantes aseguraron no haber escuchado ruidos ni observaron movimientos atípicos relacionados con el hecho. Los móviles del crimen continúan bajo indagación oficial; una de las líneas que exploran los investigadores sería un posible asunto pasional, pero hasta el momento no existe confirmación sobre esta versión.

Johan Smith Marín Morales, quien vivía junto a sus padres y era reconocido en su comunidad por trabajar en la reparación de motocicletas, dejó una profunda tristeza entre sus familiares y vecinos tras este trágico desenlace.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue encontrado el cuerpo de Johan Smith Marín Morales en Santa Rosa de Cabal?

El cuerpo de Johan Smith Marín Morales fue hallado tras la búsqueda de su padre en una zona rural de la vereda Samaria, sector El Venado. Estaba enterrado bajo tierra, y solo sobresalían sus pies. El hallazgo llevó a la Policía y posteriormente al Cuerpo Técnico de Investigación de Santa Rosa de Cabal a intervenir el sitio, requiriendo apoyo especializado de antropología forense para recuperar el cadáver.

¿Cuáles son las hipótesis sobre el homicidio de Johan Smith Marín Morales?

De acuerdo con lo informado por El Diario, las autoridades manejan varias hipótesis sobre el homicidio de Johan Smith Marín Morales, entre ellas la posibilidad de que el hecho estuviera motivado por un asunto pasional. Sin embargo, esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente y el caso continúa en proceso de investigación.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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