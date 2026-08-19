Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Durante la mañana de este miércoles 19 de agosto, un grupo de estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) protagonizó el bloqueo de la calle 42 con carrera Cuarta, en Ibagué, uno de los puntos que conecta de manera directa con el acceso principal de la Universidad del Tolima. Esta manifestación ha generado importantes dificultades para la movilidad en el sector, y su origen está vinculado a un procedimiento policial ocurrido hace una semana, específicamente el pasado 12 de agosto.

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De acuerdo con los detalles disponibles, la protesta surge en respuesta a la actuación de un uniformado durante un operativo de tránsito para retirar motocicletas que se encontraban parqueadas cerca de la sede del SENA en la calle 43. Según lo relatado por los estudiantes, en el momento en que los funcionarios de tránsito realizaban el control de movilidad en el sector del puente del SENA, la situación fue escalando y se tornó tensa. Esto llevó a la solicitud de apoyo de la Policía, con el fin de manejar los disturbios que se estaban presentando.

Fue durante la intervención policial que uno de los estudiantes habría sido agredido por un uniformado, quien presuntamente utilizó un elemento de dotación conocido como ‘bolillo’, término popularmente empleado para describir la macana que llevan los policías. Esta presunta agresión impulsó a los manifestantes a reclamar en las calles por la actuación del uniformado y exigir que se esclarezcan los hechos.

El malestar de los estudiantes no solo radica en el procedimiento policial, sino también en la respuesta institucional. Según lo expresado por los manifestantes, el SENA no emitió un pronunciamiento inmediato frente al caso. Fue después de que SINDESENA, el sindicato de empleados del SENA, se manifestara públicamente y cuestionara los episodios acontecidos, que la dirección institucional se pronunció, aunque ya la inconformidad estaba latente.

Actualmente, las autoridades han informado que el uniformado señalado se encuentra bajo investigación. Mientras tanto, los estudiantes insisten en que su jornada de protesta busca darle visibilidad a lo sucedido y exigir transparencia y respuestas claras tanto por parte de la Policía como del SENA sobre el episodio registrado el 12 de agosto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué los estudiantes del SENA protestaron en Ibagué el 19 de agosto?

La protesta de los estudiantes del SENA en Ibagué el 19 de agosto fue consecuencia de una presunta agresión policial ocurrida durante un operativo de tránsito el 12 de agosto. Además, la manifestación buscaba reclamar por el manejo institucional del incidente y exigir que se aclare el actuar del uniformado involucrado.

¿Qué consecuencias tuvo el procedimiento policial en la sede del SENA de Ibagué?

El procedimiento policial en la sede del SENA de Ibagué derivó en disturbios, bloqueos de vías principales, dificultad en la movilidad y la apertura de una investigación contra el uniformado señalado de agredir a un estudiante, según informaron voceros de la Policía y los estudiantes.

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