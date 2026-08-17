Por: DIARIO DEL PEREIRA

El Diario es un medio que brinda la más completa información de lo que pasa en Risaralda y su capital Pereira, así como en Colombia y el mundo. Visitar sitio

Andrés Gilberto Lasprilla, un hombre de 40 años, fue asesinado menos de cuatro horas después de sobrevivir a un potente sismo que golpeó la región. El trágico episodio ocurrió el lunes 10 de agosto, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, frente a la hacienda El Empedrado, ubicada en jurisdicción de Ansermanuevo, en la vía que conduce de Cartago a Ansermanuevo. De acuerdo con el informe publicado por El Diario, dos sujetos que se movilizaban en motocicleta sorprendieron a Lasprilla y, sin pronunciar palabra, le dispararon repetidamente, abandonando el lugar inmediatamente después.

Sigue a PULZO en Discover

La rápida respuesta de la Policía permitió que las autoridades se desplazaran al lugar donde yacía la víctima, en medio de un charco de sangre sobre la vía pública. El área fue acordonada con el objetivo de proteger la escena y facilitar el trabajo de los equipos de investigación. Unidades de criminalística de la Sijín (Seccional de Investigación Judicial) de Cartago se encargaron de realizar la inspección técnica al cadáver, determinando que presentaba múltiples heridas causadas por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Tras concluir los procedimientos iniciales, el cuerpo de Lasprilla fue trasladado a la sede de Medicina Legal de Cartago para las diligencias posteriores.

El contexto en el que ocurrió este homicidio resulta especialmente relevante, pues coincidió con los esfuerzos titánicos de las autoridades y los organismos de socorro que, para ese momento, estaban dedicados a atender las secuelas y emergencias originadas por el reciente sismo en varios municipios de la región. Según el reporte, Lasprilla había conseguido salir ileso de la emergencia natural, solo para ser víctima de un ataque armado poco después.

En la actualidad, las autoridades judiciales continúan desarrollando las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de este crimen y esclarecer los motivos detrás de este homicidio. El caso se encuentra bajo la lupa de los organismos competentes que buscan justicia para la víctima y su familia. Estos hechos dejaron en evidencia la complicada situación de seguridad que puede vivir una región aún en medio de una emergencia natural, de acuerdo con la información suministrada por El Diario.

¿Qué se sabe sobre los avances en la investigación del asesinato de Andrés Gilberto Lasprilla?

De acuerdo con la información publicada por El Diario, hasta el momento las autoridades adelantan investigaciones para determinar la identidad de los responsables y los móviles del asesinato de Lasprilla, pero no se han revelado avances específicos ni detalles sobre posibles capturas o hipótesis claras.

¿Cómo afectó el sismo a la atención del caso de Andrés Gilberto Lasprilla?

Según indica El Diario, la emergencia causada por el sismo concentró la atención y los esfuerzos de las autoridades y organismos de socorro en los municipios afectados, lo que coincidió con el asesinato de Lasprilla. Este contexto dificultó la labor inicial, ya que los cuerpos de seguridad estaban dispersos asistiendo las consecuencias del fenómeno natural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.