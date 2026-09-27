Por: El Espectador

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está enfrentando uno de los momentos más complejos desde su creación, según quedó establecido con la reciente radicación de tres proyectos en el Congreso de la República, que buscan afectar de forma profunda su funcionamiento y su existencia misma. De acuerdo con los planteamientos presentados, el primero de estos proyectos propone un recorte sustancial del presupuesto de la JEP, cercenando cerca de 170.000 millones de pesos colombianos, una reducción que pondría en riesgo la operatividad total de este tribunal. Como se indica, un recorte de esa magnitud conduciría a que la JEP sencillamente no pudiera ejercer sus funciones base.

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Los otros dos proyectos presentados ante el Congreso tienen repercusiones aún más radicales. Uno de ellos apunta a modificar la Constitución para permitir que la Justicia Penal Militar revise condenas impuestas por la JEP. Esta iniciativa podría debilitar la autoridad de la jurisdicción, al abrir la puerta para que otros órganos examinen y eventualmente modifiquen sentencias ya establecidas. El tercer proyecto plantea poner un límite temporal estricto a la vigencia de la JEP, proponiendo que solo opere durante dos años más. Según las valoraciones expuestas, esto imposibilitaría la realización efectiva de los juicios y minaría la capacidad de la JEP para cumplir con sus tareas fundamentales.

Las consecuencias de estas reformas no se quedarían solo en el plano administrativo o presupuestal. Según declaraciones de representantes de la entidad, las iniciativas planteadas ponen en peligro derechos básicos de las víctimas del conflicto armado, especialmente la verdad, la justicia y la reparación. Además, se advierte que afectarían derechos fundamentales, como el debido proceso, tanto para quienes firmaron el acuerdo de paz como para más de 7.000 integrantes de la fuerza pública que están sometidos actualmente ante la jurisdicción.

A juicio de las fuentes consultadas, lo que está en juego va más allá de simples cifras o de modificaciones constitucionales. Se trata del acceso y permanencia de la administración de justicia, del enfrentamiento a la impunidad ante crímenes de índole internacional, y, sobre todo, de la memoria y el derecho de la sociedad colombiana a esclarecer su historia reciente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impactos tendría el recorte presupuestal de 170.000 millones de pesos en la JEP?

Un recorte de esta magnitud, de acuerdo con lo argumentado en el texto, llevaría a la Jurisdicción Especial para la Paz a un punto en el que no podría operar adecuadamente. Al verse imposibilitada para funcionar, la JEP no lograría cumplir con su labor de juzgar y esclarecer los hechos del conflicto, lo que afectaría a miles de víctimas y comparecientes.

¿Por qué la vigencia limitada de dos años para la JEP pondría en riesgo los derechos de las víctimas?

Establecer que la JEP funcione solo durante dos años más impediría que la jurisdicción alcanzara a realizar los juicios y procesos pendientes, comprometiendo así la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del conflicto, y dejando sin respuesta muchas de sus demandas por el reconocimiento y sanción de los crímenes que han padecido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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