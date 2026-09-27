Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 4,2 se registró en la mañana de este domingo 27 de septiembre en el municipio de Chaparral, Tolima, según el más reciente informe emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se produjo exactamente a las 7:57 de la mañana y fue catalogado con profundidad superficial, lo que significa que ocurrió cerca de la superficie terrestre, característica que suele facilitar que sea percibido con mayor intensidad por la población, de acuerdo con la clasificación del SGC.

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Este evento reciente no es aislado, sino que forma parte de una intensa y continua actividad sísmica que se viene presentando en el área de Chaparral en los últimos días. El SGC ha venido monitoreando de manera constante la situación, reportando una secuencia de movimientos telúricos, varios de ellos con magnitudes superiores a 4,0. Esta recurrencia ha motivado a la entidad científica a mantener permanente vigilancia sobre la actividad en la zona, considerada de interés debido al aumento en la cantidad e intensidad de los movimientos.

En respuesta a estos episodios sísmicos, el SGC ha hecho un llamado a los habitantes que hayan sentido alguno de estos temblores para que entreguen sus reportes a través de la plataforma "Sismo Sentido". Esta herramienta digital permite a la ciudadanía reportar detalles sobre cómo fue experimentado el evento en diferentes sectores, información crucial para que los expertos puedan evaluar con mayor precisión los efectos de cada temblor y la distribución de la intensidad percibida.

Hasta el momento, toda la información oficial sobre el reciente sismo proviene de los reportes instrumentales proporcionados por el Servicio Geológico Colombiano. La entidad continúa recopilando datos y monitoreando el comportamiento sísmico en Chaparral, Tolima, en aras de brindar información oportuna y rigurosa a la comunidad y a las autoridades locales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Chaparral, Tolima, ha experimentado varios sismos en los últimos días?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, Chaparral viene registrando una secuencia de sismos recientemente, algunos de ellos con magnitud mayor a 4,0. Esta actividad sísmica está siendo monitoreada de forma continua, aunque los reportes oficiales se limitan a la información instrumental recopilada por la entidad sobre estos eventos recientes.

¿Qué significa la profundidad superficial en un sismo según el SGC?

El Servicio Geológico Colombiano clasifica como de “profundidad superficial” aquellos sismos que ocurren cerca de la superficie terrestre. Este tipo de movimientos suelen sentirse con mayor intensidad localmente, ya que la energía se disipa en una menor cantidad de terreno entre el epicentro y la superficie.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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