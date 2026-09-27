Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Luis Ángel Duque Castañeda, de 16 años, e Ilder Andrés González Castañeda, de 17, eran primos y compañeros en el mismo colegio de Ibagué, conocido como Paideia School, situado en el sector del Totumo. El trágico accidente que marcó el destino de ambos ocurrió el martes 22 de septiembre en la Variante de Ibagué, una vía frecuentemente transitada que conecta con Cajamarca. Ambos jóvenes cursaban grados superiores: Luis Ángel estaba en 11°, mientras que Ilder Andrés estudiaba en 10°.

Sigue a PULZO en Discover

Según los datos suministrados, ese día los familiares habían facilitado el automóvil de la familia Duque, recién adquirido, para que Luis Ángel pudiera transportarse hacia sus diferentes actividades académicas. Ambos primos decidieron viajar juntos. Sin embargo, a la altura del barrio Uribe, en la vía hacia Cajamarca, ocurrió el siniestro vial. El vehículo volcó y, como consecuencia, los ocupantes salieron expulsados del automóvil. Las causas exactas que llevaron al volcamiento son aún materia de investigación por parte de las autoridades.

Luis Ángel perdió la vida en el lugar de los hechos, producto de las lesiones sufridas tras el fuerte accidente. Su primo, Ilder Andrés, fue asistido por los servicios de emergencia y trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia. Allí, permaneció bajo estricta observación médica durante cuatro días, debido a las múltiples lesiones provocadas por el siniestro. Finalmente, el sábado 26 de septiembre, a las 3:22 p. m., falleció, según reportó El Nuevo Día.

El doble deceso afectó profundamente a la comunidad educativa de Paideia School. En homenaje y muestra de solidaridad, la institución decretó tres días de duelo, durante los cuales los compañeros y docentes recordaron y despidieron a los jóvenes con diferentes actos simbólicos. La investigación del accidente continúa, ya que las autoridades buscan esclarecer las circunstancias precisas en que ocurrieron los hechos y evitar tragedias similares en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el accidente de tránsito en la Variante de Ibagué en que murieron los dos primos?

El accidente ocurrió el 22 de septiembre en la Variante de Ibagué, cuando Luis Ángel Duque Castañeda e Ilder Andrés González Castañeda viajaban juntos en un automóvil de la familia Duque. El vehículo volcó en inmediaciones del barrio Uribe, por causas investigadas, y ambos salieron expulsados. Luis Ángel murió en el lugar; Ilder Andrés falleció cuatro días después en el hospital.

¿Qué medidas tomó Paideia School tras la muerte de los estudiantes involucrados en el accidente?

Tras la muerte de los dos jóvenes, Paideia School decretó tres días de duelo institucional. Tanto los compañeros como los docentes participaron en actos simbólicos para recordar y honrar la memoria de Luis Ángel e Ilder Andrés, reflejando el impacto que la tragedia tuvo en la comunidad académica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.