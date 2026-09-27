Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Abelardo De la Espriella, presidente de la República, hizo público un anuncio clave en la estrategia de su Gobierno contra figuras de alto perfil vinculadas al narcotráfico y el conflicto armado. Durante un evento efectuado el viernes 25 de septiembre en Barranquilla, De la Espriella declaró el inicio de una ofensiva destinada a localizar a Luciano Marín Arango, conocido como ‘Iván Márquez’, exintegrante de las extintas Farc y considerado el principal líder de la organización denominada Segunda Marquetalia.

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El anuncio trascendió en un momento crucial, ya que coincidió con el procedimiento de extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, señalado cabecilla de los Comandos de la Frontera. Según lo informado, Rojas fue trasladado de Bogotá a Barranquilla, donde finalmente se llevó a cabo su entrega a las autoridades de Estados Unidos el mismo día. Las autoridades consideran que los Comandos de la Frontera están directamente involucrados en actividades de narcotráfico.

Durante su intervención y en presencia de funcionarios estadounidenses, el presidente fue enfático respecto a las intenciones del Gobierno frente a Iván Márquez. De la Espriella sostuvo: “Lo vamos a dar de baja o a extraditar”, indicando que las acciones contra Márquez son prioritarias en su administración. Según las declaraciones, las autoridades estadounidenses solicitan a Márquez por cargos relacionados con narcoterrorismo y el delito de concierto para delinquir, dos figuras penales consideradas graves en materia de crimen organizado transnacional.

Este pronunciamiento demuestra la línea dura del Gobierno ante las estructuras armadas residuales, que continúan operando en el país luego del proceso de desmovilización de las Farc. Sin embargo, hasta ahora, el paradero de Iván Márquez sigue siendo desconocido, una situación que añade dificultad a las pretensiones de captura o extradición. Está en manos de las fuerzas estatales adelantar las investigaciones y actuaciones procedentes para establecer su ubicación y proceder conforme a la ley.

En definitiva, la extradición de alias ‘Araña’ y el mensaje de De la Espriella refuerzan la intención oficial de combatir a personajes emblemáticos del crimen organizado que, según lo dicho, deberán responder ante la justicia nacional o internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el presidente Abelardo De la Espriella busca la extradición de Iván Márquez?

El presidente Abelardo De la Espriella anunció que su Gobierno tiene como prioridad ubicar y extraditar a Iván Márquez porque las autoridades de Estados Unidos lo requieren por delitos como narcoterrorismo y concierto para delinquir. Estas acusaciones sitúan a Márquez entre los principales objetivos de la lucha contra el crimen organizado internacional, según lo señalado por el mandatario en Barranquilla.

¿Qué significa concierto para delinquir en el contexto del caso de Iván Márquez?

El término concierto para delinquir alude a la asociación de varias personas con el propósito de cometer delitos de manera organizada y recurrente. En el caso de Iván Márquez, la acusación por este delito implica que las autoridades lo consideran líder o miembro importante de una estructura criminal, como la Segunda Marquetalia, dedicada a actividades ilegales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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