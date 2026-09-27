Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Bladimir Alberto Londoño, excomandante de la Policía en Rionegro, Antioquia, enfrenta graves señalamientos por su presunta participación en hechos que llevaron al desplazamiento de Luis Alfonso, reconocido cantante de música popular, junto a su familia y al encargado de una finca. De acuerdo con la Fiscalía, el excomandante fue imputado por el delito de desplazamiento forzado agravado, aunque este no aceptó el cargo durante la audiencia ante el juez encargado del caso. La detención de Londoño se dio tras investigaciones que vinculan su actuar con sucesos ocurridos en mayo de 2023.

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La situación se remonta a la noche del 29 de mayo de 2023, cuando cuatro sujetos en motocicletas irrumpieron en una finca ubicada en la vereda Las Cuchillas, disparando repetidas veces contra el portón de la propiedad. En ese momento, dentro de la vivienda se encontraban la esposa de Luis Alfonso, sus hijos menores, otros familiares y la persona encargada de la administración de la finca. Estos hechos generaron temor entre los presentes y, tras iniciar la investigación, la Fiscalía logró identificar mediante cámaras de seguridad a Londoño como uno de los involucrados. En el marco de la misma operación, otros presuntos responsables fueron capturados, aunque entonces el proceso no incluyó orden de prisión para ellos.

El clima de inseguridad no terminó con el ataque. Según las autoridades, tras el atentado la familia del cantante recibió insistentes mensajes y llamadas amenazantes, sumados a la presencia de individuos extraños en las inmediaciones de la finca. De acuerdo con la denuncia, uno de los mensajes exigía a la familia abandonar la vereda dentro de 24 horas y retirar la denuncia presentada por el ataque. Esta situación generó miedo en los afectados, quienes optaron por dejar Rionegro y trasladarse a Copacabana, donde, con el apoyo de las autoridades, dispusieron de vehículos blindados y medidas adicionales de protección para salvaguardar su integridad.

El proceso judicial avanzó hasta el pasado sábado 26 de septiembre, cuando la Fiscalía confirmó la captura de Londoño, quien fue presentado ante un juez. Las pruebas recopiladas lo señalan como partícipe en las intimidaciones y acciones que forzaron el desplazamiento del cantante y su familia. Aunque Londoño no aceptó los cargos, un juez ordenó su prisión preventiva mientras se desarrolla el proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue enviado a prisión el excomandante de la Policía de Rionegro?

El excomandante, Bladimir Alberto Londoño, fue privado de la libertad por decisión de un juez a solicitud de la Fiscalía, quien le imputó el delito de desplazamiento forzado agravado tras recopilar pruebas que lo señalan como partícipe en un ataque y las posteriores amenazas que llevaron a la familia de Luis Alfonso a abandonar la vereda Las Cuchillas.

¿Qué significa el delito de desplazamiento forzado agravado en Colombia?

El desplazamiento forzado agravado es un delito que consiste en obligar a una o varias personas a abandonar su lugar de residencia mediante amenazas, violencia o coacción, y se agrava si la acción está motivada por factores como suplantación de autoridad o si la víctima pertenece a poblaciones vulnerables, según la normatividad penal colombiana.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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